اليوم اعلان اغلاق عمارة الذهب والدخول في اضراب

أعلنت اللجنة التيسيرية لشعبة مصدري الذهب في بيان لها عن إغلاق عمارة الذهب والدخول في إضراب اليوم بسبب ما أسمته تعدد الأجهزة الحكومية بالمجمع مما أثر سلبا على عملية وصول الذهب إلى المجمع، واتهم البيان حصول بعض الشركات على استثناءات وامتيازات وتسهيلات في عملية صادر الذهب.
وتفصيلا أعلنت اللجنة التسييرية لشعبة مصدري الذهب عن الدخول في اضراب (الاثنين) وإغلاق عمارة الذهب بالخرطوم.
وعزت الشعبة الإضراب نتيجة لما يتم داخل العمارة وتعدد وجود الأجهزة الحكومية مما إثر سلبا على وصول الذهب الي المجمع مؤكدة انها طالبت عدة مرات الجهات الحكومية بالجلوس معها لحل عدد من القضايا.
وقالت الشعبة في بيان لها أنها تتفق مع الحكومة حول بعض السياسات المتعلقة بصادر الذهب الا ان الشعبة تتفاجأ بأن تقوم الحكومة بإصدار سياسات مختلفة عن تلك التي تم الاتفاق عليها.
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