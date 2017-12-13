الوطني والإصلاح يناقشان إصحاح المسار السياسي للانتخابات



02:46 PM December, 13 2017 سودانيز اون لاين

اخر لحظة-الخرطوم-السودان

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الخرطوم: آخر لحظة

بحث حزبا (المؤتمر الوطني) و(الإصلاح الآن) سبل تنفيذ توصيات ورشة إصلاح المسار السياسي حتى موعد الانتخابات المقبلة في 2020م، وتناولت المباحثات إحداث تحول لتطبيق الحكم الراشد وإيجاد وسائل لدفع الحراك السياسي، وقال رئيس حزب (الإصلاح الآن)، غازي صلاح الدين، طبقاً لـ(سونا) أمس إنه ناقش مع مساعد رئيس الجمهورية إبراهيم محمود، نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون الحزبية، إحداث تحول حول الحكم الراشد وتحريك الأحزاب وتشجيعها على الاندماج، والتحالف لتقليص الكتلة السياسية الناشطة، وتوجيهها نحو اتجاهات محدودة ومعلومة، وأوضح أن كل القضايا التي تمت مناقشتها يفترض أن ترفع للجنة العليا لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني برئاسة رئيس الجمهورية، لتفصيل تكاليف حولها، وصولاً إلى انتخابات 2020، وأضاف (نأمل أن تكون تلك الانتخاباتت نقطة تحول في المسار السياسي).