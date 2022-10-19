الهيئة العليا للحكم الذاتي لجنوب دارفور:حركات (سلام) جوبا تحتل أرضاً وتقتل مواطناً بشمال دارفور

◾ *الرحمة والمغفرة لشهداء الحرب العبثية في دارفور وشهداء الثورة السودانية، والخزي والعار للقتلة وسافكي دماء الشعب السوداني الأبي، وعاجل الشفاء للجرحى.*
◾إنّ الحركات المسلحة الموقعة على صفقة محاصصة القبيلة التي وقعت تحت التربيزة بجوبا، والتي يقودها بعض ابناء قبيلة الزغاوة، قد ارتكبت جريمة بشعة راح ضحيتها مواطناً من قبيلة البرتي بمنطفة أم قوزين، بعد أن احتلت هذه الحركات المجرمة تلك الأراضي التابعة لقبيلة البرتي بغرض التنقيب غير الشرعي عن الذهب تحت سطوة السلاح، واستخدام مواد محرّمة وسامة تضر بالزرع والضرع ومصادر المياه، إزاء هذا تشجب الهيئة العليا للحكم الذاتي لجنوب دارفور هذا الجرم الفادح المرتكب من قبل هذه الحركات العشائرية، وتحث سكان دارفور خاصة والشعب السوداني عامة، بالعمل الجاد لوضع حد لهذه المليشيات المتفلتة التي تمارس القتل خارج نطاق القانون، مستغلة حالة السيولة الأمنية والهشاشة التي تعاني منها الدولة ككل.
◾لقد سبق لهذه الحركات العشائرية المرتزقة والعابرة للحدود أن ارتكبت جريمة سرقة أصول البعثة المشتركة المقدرة بمليارات الدولارات، بينها 700 سيارة دفع رباعي كان الأوجب توزيعها بين الولايات الخمس بعد إجراء عمليات التصفية القانونية الشفّافة لهذه التركة، وإن تم ذلك سيكون نصيب كل محلية من محليات اقليم دارفور 5 سيارات بلا شك سوف تساعد الحوامل والمرضى في حالات الطواريء، لكن هل تؤمن حركات النهب المسلح بحق الانسان الدارفوري في الحياة؟، ذلك الانسان الذي أصبح يقتل بواسطة سلاحها المجلوب من ليبيا وتشاد بكل دم بارد.
◾تعيد الهيئة العليا للحكم الذاتي لجنوب دارفور وتكرر بأن الحركات المجرمة التي ينحدر قادتها من ثلاث مناطق هي أم برو وكرنوي والطينة، قد رهنوا مصير اقليم كامل لطموحات قوى إقليمية طامعة في ثروات دارفور، وقد وصل بها الحال إلى الدرجة التي لوح فيها أحد فلاقنتها وهو نائب الحاكم المزعوم بفصل الاقليم، ولما لضعف الدولة وضياع هيبتها من دور فاعل في تطرف هذه الحركات المجرمة، تناشد الهيئة العليا للحكم الذتي لجنوب دارفور جميع سكان الولايات الخمس بمحلياتها وقبائلها بعمل الآتي:-
◾منع الشركات التابعة لهذه الحركات المجرمة من التنقيب في أي بقعة من بقاع الإقليم، وإلغاء كل التصاريح الصادرة من الوزير الانقلابي غير الشرعي للمعادن محمد بشير أبو نمو وساعده الأيمن مبارك أردول، حفظاً للحق العام من التغول غير المشروع من حكومة انقلابية غير شرعية في المال العام والثروات القومية، وعلى سكان كل حاكورة الاضطلاع بالدور الريادي في الحفاظ على البيئة ووقف تفشي الآثار الجانبية للمواد المسرطنة التي تستخدم في عمليات التنقيب دون رقابة حكومية لعدم وجود حكومة من الأساس، ريثما يتم تشكيل حكومة تحظى بالشرعية والقبول العام حتى تراقب استخدامات هذه المواد والسيطرة عليها منعاً للضرر.
◾تطالب الهيئة العليا للحكم الذاتي لجنوب دارفور سكان الاقليم، بمصادرة السيارات العسكرية التي تخرج من الحظائر المحددة لتجميعها بشمال دارفور وفق الاتفاق المشؤوم الذي أبرم بجوبا، ومصادرة السيارات المدنية التي سطت عليها هذه الحركات المرتزقة على مدى فترة الحرب العبثية اللعينة التي اندلعت في الاقليم. ونسبة لغياب الدور الحكومي الأمني والرقابي تطالب الهيئة فرسان القبائل الحدودية بمنع تهريب البضائع السودانية الى دول الجوار الغربي والجنوبي – تشاد – افريقيا الوسطى – جنوب السودان.
◾تعتبر الهيئة قوات الحركات المجرمة المتواجدة بجغرافيا جنوب دارفور قوات غازية، وهي ذات القوات التي قتلت 75 شهيداً ببرام الكلكة و486 شهيداً بنتيقة وأخفت قسراً 74 مفقوداً ونهبت 3000 رأس من الإبل، فعلى فرسان جنوب دارفور القبض على أي قوة من هذه القوات تتحرك بصورة غير شرعية بهذه الجغرافيا، ووضعهم بالسجون حتى تتم محاكمتهم المحاكمة العادلة لما ارتكبوه من فظائع بحق المدنيين في مدن قريضة ومهاجرية وشعيرية وغيرها، فالحق مكفول لسكان أي حاكورة في طرد أي فرد أو مجموعة تضر بأمن وسلامة المجتمع.
◾تحذر الهيئة العليا للحكم الذاتي لجنوب دارفور حكومة الأمر الواقع التي يرأسها الجنرالان عبدالفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو، من مغبّة المضي قدماً في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية المشرعن لادخال مجموعات تابعة لقبيلة واحدة في مؤسسة الجيش، فالمعلوم أن الحركات الموقعة على صفقة جوبا التي يقودها ابناء قبيلة الزغاوة تعمل على الزج بأفراد من القبيلة في مشروع الترتيبات الأمنية تزويراً لاستحقاق اقليم به أكثر من مائة قبيلة، وإذا ما تمت هذه الترتيبات الأمينة غير المنصفة فليأذن الناس بحرب قبلية بالاقليم لا تبقي ولا تذر، فالحركات التي دشنت مشروعها (التحرري) تحت اسم (تحرير دارفور)، لن ينسى لها المكتوين بنار هذا الفرز العنصري تلك الخطوة المبينة للنوايا الحقيقية لمن أشعلوا الحرب الأهلية بالأقليم. تؤكد الهيئة على أنها وجميع الهيئات والاتحادات والتنظيمات السياسية الرافضة لسيطرة القبيلة على القرار الدارفوري، أنها لن تسمح بأن تستحوذ قبيلة واحدة على نصيب أكثر من مائة قبيلة بدارفور.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة