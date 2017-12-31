الهاشمي:ميزانية الدورة مكلفتة وهي جندرية وهضمت حقوق المراة



06:57 AM December, 31 2017 سودانيز اون لاين

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وجهت المحامية سامية الهاشمي انتقادات حادة لخطاب ميزانية نقابة المحاميين التي قدمها أمين المال محمد الحسن عوض الله بقاعة الصداقة اليوم بالخرطوم وقالت الهاشمي هذه الميزانية غير جندرية وذلك لتخصيصها نسبة 1,3% للمراة واشارت الي ان الميزانية اعتمدت بنسبة 40% علي ايجارات مسرح النقابة ونسبة 42%علي دمغة المحامين واستهجنت الهاشمي الصرف علي الترديب الذي ورد في خطاب الميزانية والبالغ قدره3,2% وقالت سامية ان ميزانية الشوؤن الخارجية بلغت 23,3% والتامين نسبة 7% وفوائد مابعد الخدمة 3% بينما بلغت المصروفات الادارية العامة للوفود والمؤتمرات حوالي 27% في وقت بغت فيه نثريات الصيانة بالدار 6% واوضحت الهاشمي ان مصروفات الدار الخاصة بالضيافة بلغت 20,7% بينما بلغت ميزانية الاجر الاضافي للعاملين بالدار حوالي 13,7% وتسألت الهاشمي عن مصير مبلغ اثنين مليار جنيه خاصة بتشيد مبني بالدار اتضح وجود خطا هندسي به وتابعت(لا نعرف مصير هذا المبلغ هل سيتم استرداده ام لا) وقالت سامية ان الميزانية كان للاعوام الماضية وقدمت خلال ساعتان فقط واضافت هذه كلفتة واستخفاف مهما كانت قدرات الشخص فانه لن يستطيع دراسة وتحليل ميزانية دورة كاملة وقالت ان الاولوية كانت تقتضي تقديم ميزانية مفصلة لكل سنة باوجه صرفها وبنودها واشارت الي ان المرشح لمنصب النقيب علي قيلوب احتج عليل تقديم مرشح الوطني عمر الشريف لخطاب الدورة بدلا من النقيب الحالي الطيب هرون باعتبار ان ذلك دعاية انتخابية مسبقة.