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النقرابي: صندوق الطلاب شرع في إسناد التعليم العام

31-03-2018, 07:10 PM

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تاريخ التسجيل: 25-10-2013
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النقرابي: صندوق الطلاب شرع في إسناد التعليم العام

    07:10 PM March, 31 2018

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    اخبار سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة
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    كشف بروفسيور محمد عبدالله النقرابي الأمين العام للصندوق القومي لرعاية الطلاب أن عدد طلاب التعليم العالي بلغ مليون طالب فيما بلغ عدد طلاب التعليم العام ٦ مليون طالباً مما يؤكد أن ثورة قد طرأت علي التعليم بكل مراحله وليس التعليم العالي فحسب.
    وقال النقرابي في حديثه بالمنبر الصحفي بطيبة برس أمس السبت إن الصندوق قبل التحدي المؤكل إليه بإسناد التعليم العام بإعتبار أن مراحل التعليم تمثل حلقات موصولة ببعضها البعض.
    وأبان أن الصندوق إبتدر بمحلية أمبدة مشروعاً يهدف لتوفير وجبة الإفطار لخمسمائة ألف تلميذ فيما يخطط لإقامة داخليات لطلاب التعليم العام بعدد من الولايات من بينها البحر الأحمر وجنوب دارفور.
    وأضاف أن خطة الصندوق تهدف لإحياء التعليم الفني وتحديد جوانب البعض التي سيعمل الصندوق علي أستكمالها، مشيراً إلى أن ضعف هذا النوع من التعليم أفقد البلاد كوادر في أمس الحاجة إليها، مبيناً أن الصندوق موصول بالتعليم التقني وسيعمل علي استدراك نواقصه.
    يشار إلى أن رئيس الجمهورية كان قد أصدر مرسوماً رئاسياً في أغسطس من العام ٢٠١٧م كلف الصندوق بإسناد التعليم العام فيما أجاز المجلس الوطني في يناير من هذا العام تعديلات علي قانون الصندوق أضافت إليه مسئوليات إسناد التعليم العام والتقني والتقاني.
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