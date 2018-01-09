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النقرابي: حزمة من المشروعات لتخفيف المعيشة على الطلاب

09-01-2018, 04:50 PM

صحيفة الصيحة السودانية
<aصحيفة الصيحة السودانية
تاريخ التسجيل: 06-02-2015
مجموع المشاركات: 1640

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النقرابي: حزمة من المشروعات لتخفيف المعيشة على الطلاب

    04:50 PM January, 09 2018

    سودانيز اون لاين
    صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
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    الخرطوم:الصيحة

    أعلن الأمين العام للصندوق القومي لرعاية الطلاب البروفيسور محمد عبد الله النقرابي عن حزمة من المشروعات لخدمة الشريحة الطلابية تشمل تهيئة البيئة التعليمية والسكنية وتوسيع فرص الطلاب المكفولين ورعاية الموهوبين والمتميزين.

    وأكد النقرابي لدى لقائه أعضاء الاتحاد العام للطلاب السودانيين برئاسة المهندس عمار علاء الدين أن الدعم والخدمات ستصل إلى طلاب التعليم العالي بجانب طلاب التعليم العام بعد إجازة القانون الجديد للصندوق من البرلمان.

    من جهته تعهد رئيس الاتحاد عمار علاء الدين بدعم كافة الخطط والبرامج التي يتبناها صندوق دعم الطلاب وقيادة المبادرات والمشروعات التي تساهم في إحداث مناخ جيد ومعافى للخدمات الطلابية في الجامعات والمدارس والتي تشمل السكن والترحيل والوجبة المدعومة إضافة إلى الاهتمام بالمناشط الثقافية والرياضية والاجتماعية للطلاب.

    وفي سياق آخر التقى رئيس اتحاد الطلاب وزير الخارجية البروفيسر إبراهيم غندور أمس، وأوضح أن غندور تعهد برعايته واهتمام وزارته بخطة اتحاد الطلاب الاستراتيجية، وتوفير كل المعينات للطلاب بالخارج.

    وأوضح أن خطة الاتحاد ترتكز على العلاقات الخارجية والتواصل مع عدد من المنظمات النظيرة في عدد من الدول، فضلاً عن رعاية الطلاب الدارسين بالخارج.
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