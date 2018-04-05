النقابة البديلة لعمال الموانئ البحرية ترفض قانون (المينائية الجديد) المكرس للخصخصة والتشريد

احتجز جهاز الأمن ببورتسودان ، يوم الثلاثاء، رئيس النقابة البديلة لعمال الموانئ البحرية لأربع ساعات بسبب اعتراضه على قانون السلطة المينائية الذي يكرس للخصخصة وتشريد العاملين . وقال عثمان طاهر رئيس النقابة البديلة لعمال الموانئ لراديو دبنقا إن افراد من جهاز الأمن اقتادوه ، ظهر الثلاثاء ، إلى مكاتب جهاز الأمن ببورتسودان ، وقاموا بالتحقيق معه لمدة أربع ساعات ، واوضح إن الاحتجاز جاء على خلفية اعتراضه على قانون السلطة المينائية وذلك في لقاء مع المدير العام لهيئة الموانئ البحرية الجديد عبد الحفيظ صالح بمناسبة يوم الخدمة .الموانئ.ومن جهة ثانية حمّل عثمان طاهر وزير النقل المسؤلية في حال إجازة قانون السلطة الميناءة وطالب بسحب القانون من أمام البرلمان. ووصف القانون بالغامض والذي يكرس السلطات بيد المركز والشركات الأجنبية ويضعف سلطات هيئة الموانئ. وكان عمال في هيئة الموانئ قاطعوا يوم الثلاثاء خطاب المدير الجديد للهيئة بالهتافات المناوئة بعد إن قال ( إن من حق الحكومة بيع الميناء وخصخصته)
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