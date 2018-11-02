النادي النوبي بكارديف ويلز يشارك في احتفال Black History Month

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في إطار Black History Month الذي انتظمت الجامعات والمعاهد البريطانية ، أقام النادي النوبي بكارديف ويلز مهرجانا كبيرا ، للتعريف Black Pharaohs لحضارة كوش في نبتة وكرمة وقد تخلل المهرجان معرضا للكنداكات اللائي حكمنا لفترات طويلة وخرط ومجسمات تشرح للزوار عراقة الحضارة النوبية القديمة. وكان البروفيسور شيفاز المحاضر بالتاريخ الأفريقي بجامعة كارديف قد ألقي محاضرة قيمة عن حضارة كوش وسبقه بالحديث الاستاذ اسماعيل حامد المتخصص في علم اللسنيات عن دور اللغة النوبية في الحضارات وتاثيرها علي حركة التجارة في تلك الحقب ، وقدمت كنداكات النادي النوبي انموذجا لأزياء الملك والملكة بالحضارة الكوشية واستحسن الحضور الضخم الذي آما صالة دار الأوبرا لويلز الفقرات الشيقة باليومين المتتالين للمهرجان وتناولوا الأطعمة والمشروبات النوبية واستمتعوا بالحفل الغنائي للمغني النوبي شعبان حجي . وأوصت اللجنة المنظمة علي استمرارية احتفال النادي النوبي بالمناسبات المشابهة بالمستقبل