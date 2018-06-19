النادى الاجتماعى للجالية السودانية بلندن يقيم أمسية ثقافية فنية



02:25 AM June, 18 2018 سودانيز اون لاين

محمد علي ـ لندن-لندن-UK

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يسر الجالية السودانية ومركز المعلومات بلندن أن تستضيف النادى الاجتماعى للجالية فى يوم الجمعة 22 يونيو 2018

من الساعة 8 الى 11 مساء

محاضرة بعنوان

(حوارات وخواطر عن الصحة النفسية)

يقدمها الدكتور أحمد فرح استشارى الصحة النفسية

عضو وزميل الكلية الملكية للصحة النفسية

وتعقبها جلسة استماع استثنائية بمناسبة العيد بالعود والايقاع مع

الفنان المبدع حمدى خالد

وعثمان بابو على الايقاع

سوف يبدأ البرنامج فى تمام الساعة 8 مساء ونرجو من الجميع الحضور فى الزمن المحدد

العنوان:

1a Thorpe Close, London, W10 5XL



ـ ويهدف النادى إلى الاتى:ـ

التواصل الاجتماعى

التسامُر

تبادل الخبرات والمعرفة

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