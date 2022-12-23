الميرغني يَرعى منبرا تفاوضيّاً بين قيادات شرق السودان

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12-23-2022, 03:41 AM

زهير ابو الزهراء
<aزهير ابو الزهراء
تاريخ التسجيل: 08-23-2021
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الميرغني يَرعى منبرا تفاوضيّاً بين قيادات شرق السودان

    03:41 AM December, 22 2022

    سودانيز اون لاين
    زهير ابو الزهراء-السودان
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    أعلن الحزب الاتحاديّ الأصل أن رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني للمنبر التفاوضي تعهَّد برعاية منبر تفاوضي بين أبناء الشرق لحل مشاكل شرق السودان حلا جذريا وتحقيق التوافق السياسي والمجتمعي والتنمية في كل أنحاء البلاد.

    و التقي رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل محمد عثمان الميرغني اليوم”الخميس” ، بدار ابوجلابية وفد من إدارات الأهلية وقيادات سياسية ومكوِّنات مجتمعية بشرق السودان.

    وأكّد جعفر الميرغني نائب رئيس الحزب الاتحاد الديمقراطي الأصل ان اللقاء بحث كل قضايا وهموم شرق السودان ،بهدف للتواصل مع مكونات الشرق لتحقيق الوفاق الوطني الشامل وحل قضية الشرق للإسهام بشكل إيجابي في جمع كل الفرقاء في منبر واحد.

    وأعلن جعفر ، تواصل الاجتماعات مع كل المكونات والقيادات السياسية والمجتمعية بشرق السودان ،وكشف عن رعاية محمد عثمان الميرغني للمنبر التفاوضيّ بين أبناء الشرق لحل مشاكل شرق السودان حلا جذريا وتحقيق التوافق السياسي والمجتمعي والتنمية في كل أنحاء البلاد.


    وأكّد أن الميرغني ظل طوال مسيرته يدعو للوفاق بين كل أبناء السودان ليكونوا يداً واحدةً.

    وفي السياق قال ممثّل وفد مكوّنات وإدارات شرق السودان عمدة الارتيقا عبدالله محمد أبوآمنة إن الاجتماع طرح هموم شرق السودان مع محمد عثمان الميرغني ، ونوه أن الوفد حمل الميرغني مسؤولية حل القضايا الخلافية بشرق السودان

    وأكّد أنهم يد واحدة خلف قيادة زعيم الختمية حتي يتم بناء البلاد
    وتحقيق الأمن والاستقرار، مؤكّدا ثقتهم به لتهدئة الأوضاع وحل المشاكل ووضع حد للخلافات.

    ومن جهتها أكّدت زينب كباشي عيسي رئيس مؤتمر البجا التصحيحي وقوف كل قيادات حزب البجا خلف مولانا الميرغني و جهوده لحل الخلافات بين النظّار والقبائل ولمِّ الشمل بين كل المكوِّنات بشرق السودان.

    وكشفت عن أن هنالك إجماعاً في الشرق علي قيادة الميرغني للوفاق وأعلنت بأنّ الميرغني وجّه بتكوين مجموعة بقيادة جعفر الصادق للتواصل والجلوس مع كلّ الفُرقاء وتحقيق الوفاق بين أبناء الشرق للالتفات نحو تحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق التعايش المجتمعي والسياسي.























                  


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