الموت البطئ يهدد حياة مرضى الفشل الكلوي بالفاشر



11:58 PM March, 20 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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يقول عدد من مرضى الفشل الكلوي فى ولاية شمال دارفور الذين يخضعون لعمليات غسيل مستمرة بمركز الكلى بالفاشر إن حياتهم أصبحت مهددة بالموت البطئ بسبب الأعطال المستمرة في ماكينات الغسيل بسبب عدم الصيانة الدورية، الى جانب الانقطاع المتكرر للمياه. وأقر مدير مركز غسيل الكلى الدكتور عيسى فضل بوجود مشكلة حقيقية تواجه مرضى غسيل الكلى بالمركز، موضحا أن جملة عدد المترددين بالمركز (37) مريضاً، وأكد عدم وجود أي دعم مخصص للمركز من الولاية لتسيير أعمالهم، وناشد الجهات المختصة بالاسراع فى ايجاد معالجات جذرية لمشكلة قطوعات المياه وتعطيل الماكينات.

