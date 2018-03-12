المنسقية العامة للنازحين واللاجئين تجدد تمسكها بمقاضاة كل المطلوبين لدي المحكمة الجنائية الدولية



10:50 PM March, 12 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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اكدت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين تمسكها بمقاضاة كل المطلوبين لدي المحكمة الجنائية الدولية وعلي رأسهم الرئيس عمر البشير وطالبت كل اللاجئين السودانيين في مختلف الدول الخروج في مسيرات تطالب الدول الاعضاء في الامم المتحدة بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية بالقبض علي كل المطلوبين لدي المحكمة الجنائية الدولية واكد الشيخ عبد الرازق يوسف امين الاعلام والناطق الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين لراديو دبنقا تمسكهم بمقاضاة كل المطلوبين لدي المحكمة الجنائية الدولية ودعا كل النازحين واللاجئين بجعل شهر مارس من كل عام ذكري لمناصرة ضحايا الاغتصاب والابادة الجماعية.