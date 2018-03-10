المنتدى الثقافي العربي بلندن يكرم سودانية ويقيم حفلاً بمناسبة اليوم العالمي للمرأة



11:47 PM March, 09 2018 سودانيز اون لاين

محمد علي ـ لندن-لندن-UK

مكتبتى

رابط مختصر







أقام المنتدى الثقافي العربي ببريطانيا يوم الجمعة التاسع من شهر مارس الجاري 2018م، حفلاً فنياً بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بمشاركة نخبة من فناني الجالية العربية بالتعاون مع المركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي. وأدار الفعالية كل من نور جان سر غاية وهاجر أحمد وشارك فيه عدد من الفنانين العرب. وتحدثت في الحفل كل من كارولاين ناموجابي وشيرلي شارس ورث وايفانليليان مارتنز وشيكابا نازيمي ومن السودان تحدثت السيدة سهير شريف رئيس منظمة التجمع النسوي القومي السوداني بالمهجر (نسوة). وتطرقت السيدة سهير شريف لقضية معاناة المرأة في السودان التي تكبل نشاطها بالقوانين الجائرة في بلادها خاصة قانون النظام العام، كما تعرضت كذلك لانتهاكات حقوق المرأة واضطهادها في السودان والتعريض بها ومنعها من ممارسة حقوقها الطبيعية في الحياة بقوانين مخالفة للشريعة الإسلامية وتنتهك قانون حقوق الإنسان مما قيد حريتها وتطلعاتها. وأفردت السيدة سهير جزءاً من حديثها عن انجازات السيدة نايله النور واستحقاقها لجائزة التميّز لما قامت به وتقوم به من أعمال تصب في توعية وتثقيف المرأة السودانية في المهجر وربط النشء بالوطن الأم بالاضافة لما قامت به من انجازات في وطنها السودان.

وفي الفعالية تم تكريم السيدة نائلة النور السودانية بدرع “التميز” مع كل من القس ديريك ويلسون والناشطة الحقوقية تيسي سادو

وكان الإعلامي البارز خالد الاعيسر قد رشح السيدة نائلة النور لدرع “التميز” مع كل من المرشحين السابق ذكرهما، وشارك في التكريم المركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

ووقع اختيار الإعيسر على السيدة نائلة النور عبد الله (78 سنة) تقديراً لما قدمته من خدمات إنسانية كبيرة للسودان والجالية السودانية في بريطانيا خلال العقود الماضية من بينها حفرها للعديد من الآبار في القرى السودانية وربطها للمنازل بشبكات المياه، وقامت كذلك بتشييد مسجدين بالسودان، ورعايتها لعدد من الأيتام والفقراء، هذا بالاضافة لتحملها نفقات دفن الموتى السودانيين في بريطانيا وتدريبها للنساء على طريقة غسل الموتى، وتثقيف السودانيات من بنات الجيل الثاني للمهاجرين حول الثقافة السودانية.