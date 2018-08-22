المصلون بخشم القربة يقاطعون خطبة صلاة العيد ..

أدى المصلون بمدينة خشم القربة بولاية كسلا صلاة عيد الأضحى المبارك بميدان "الدرديري" امس الثلاثاء، وبعد انقضاء الصلاة قام الإمام فيهم مخاطباً الخطبة الأولى و في الخطبة الثانية قال الخطيب بأن البشير يستحق جائزة نوبل للسلام ما دفع جمهور المصلين بقطع الخطبة والتوجه إلى منازلهم ..
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