المشير عبدالرحمن محمد حسن سوار الدهب في ذمة الله بالسعودية



04:14 PM October, 18 2018 سودانيز اون لاين

صلاح الباشا-السعودية

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كتب صلاح الباشا من الخرطوم



انتقل الي الرفيق الاعلي اليوم المشير عبدالرحمن محمد حسن سوار الدهب بالمستشفي العسكري بالعاصمة السعودية الرياض حيث كان يعاني من التهاب حاد في الصدر ..

ربنا يغفر له ويرحمه ويكرم وفادته بجنة عرضها السموات والارض

سبق للمشير سوار الدهب ان استلم دفة الحكم في السودان إثر نجاح انتفاضة السادس من ابريل ١٩٨٥م بعد انتهاء حكم الرئيس الراحل جعفر نميري.

ثم ترأس بعدها مجلس ادارة منظمة الدعوة الاسلامية.

وقد علمنا من مصادر خاصة بانه وحسب وصيته قد طلب مواراته الثري بمقابر البقيع بالمدينة المنورة ... الا ان الامر لم يتأكد بعد.

انا لله وانا اليه راجعون .