05-04-2018, 11:05 PM

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بيانات سودانيزاونلاين

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Google Plus (مكتبة مفتوحة للتحديث) المركز الإفريقي لدراسات العدالة و السلام - بيان حول اوضاع المعتقلين

11:05 PM April, 05 2018 سودانيز اون لاين

بيانات سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة

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رابط مختصر المركز الإفريقي لدراسات العدالة و السلام



السلطات السودانية تفرج عن العديد من المعتقلين و تواصل استهداف الناشطين بالمنع من السفر و الاعتقال التعسفي بمعزل عن العالم الخارجي

يعبر المركز الإفريقي لدراسات العدالة والسلام عن بالغ القلق بشأن الإعتقال التعسفي بمعزل عن العالم الخارجي للأفراد والناشطين والمدافعين عن حقوق الانسان قيادات الأحزاب السياسية المعارضة علي خلفية انتماءاتهم السياسية .

ظل المركز الافريقي يرصد ويراقب الاعتقالات التعسفية و سوءالمعاملة للمعتقلين و حرمانهم من العناية الطبية الضرورية ، أيضاً وثق المركز الافريقي لحظر ثلاثة من الناشطين من السفر إلي خارج البلاد عبر مطار الخرطوم و خضع اثنين منهم للاعتقال تعسفيا ، اعادة اعتقال طلاب سبق الافراج عنهم بالضمان ، كما رصد المركز و تابع اطلاق سراح بعض المعتقلين و الاثار التي ترتبت علي إعتقالهم بالاضافة الي الذين لازالوا رهن الاعتقال التعسفي .

يعرب المركز الافريقي عن بالغ قلقه علي سلامة ثمانية اشخاص محتجزين في اماكن غير معلومة مع حرمانهم من مقابلة اسرهم و ممثليهم القانونيين ، ، كما وثق المركز حالات تعذيب و غيره من ضروب و اشكال المعاملة القاسية و المهينة من قبل جهاز الأمن في مواجهة المعتقلين.

في 15 مارس 2018 اصدر البرلمان الاروبي بيانا بشان السودان دعي فيه الي الافراج الفوري وغير المشروط عن المدافعين عن حقوق الانسان و ناشطي المجتمع المدني و المعارضين السياسيين الذين تم احتجازهم فقط لنشاطهم السلمي و المشروع في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الانسان . أستنكر البرلمان الاروبي استهداف المدافعين عن حقوق الانسان و النشطاء في السودان و دعا السلطات السودانية الي ان تقدم لهم الضمانات في كل الظروف حتي يتسني لهم القيام بانشطتهم المشروعة دون خوف من الانتقام بما في ذلك الملاحقة القضائية ,

يكرر المركز الافريقي المطالبة للحكومة السودانية بضمان سلامة جميع المعتقلين والسماح الفوري لاسرهم بمقابلتهم و ضمان العناية الطبية ، والافراج عنهم في حال عدم توجيه اي تهم قانونية بما يتفق والمعايير الدولية ،و تقديمهم للمحاكمة بشكل عاجل امام محكمة نزيهة ومستقلة و مختصة مع ضمان حقوقهم الاجرائية في كل المراحل .و ايضا يطالب المركز السلطات السودانية بالابلاغ الفوري عن اماكن احتجازهم .

حظر السفر المفروض علي الناشطين

في الرابع عشر من مارس 2018 حظر جهاز الامن والمخابرات الوطني بمطار الخرطوم السيد : الصادق ادم عبدالله ، عضو حزب الامة القومي و مبادرة المجتمع المدني من السفر الي فرنسا عبر القاهرة بغرض حضور اجتماعات تحالف نداء السودان دون توضيح اي اسباب لذلك.

في الثامن من مارس 2018 حظر جهاز الامن والمخابرات الوطني بمطار الخرطوم السيد : محمد عبدالله الدومة المدافع عن حقوق الانسان و رئيس لجنة محامي دارفور و نائب رئيس حزب الامة القومي من السفر الي القاهرة بغرض العلاج كما تم حجز جواز سفره دون ابداء اي اسباب الجدير بالذكر ، السيد : الدومة كان قد اطلق سراحه في التاسع عشر من فبراير بعد اعتقال تعسفي منذ السابع عشر من يناير 2018 بسجن شالا بولاية شمال دارفور

في السادس من مارس 2018 منع جهاز الامن والمخابرات الوطني الدكتور والاكاديمي محمد جلال هاشم عضو لجنة مناهضة سد كجبار بشمال السودان من السفر الي دبي حيث اخطر بانه غير مسموح له بالسفر .

الاعتقالات التعسفية خلال شهري فبراير و مارس 2018

في الثاني عشر من شهر مارس 2018 اعتقل جهاز الامن والمخابرات الوطني من المركز العام للحزب الشيوعي السوداني الكائن بالخرطوم 2 عدد من اعضاء اللجنة المركزية و احتجزهم بالقسم السياسي لجهاز الامن المجاور لموقف شندي بالخرطوم بحري .

• فتحي الفضل ، عضو اللجنة المركزية و الناطق الرسمي للحزب و الذي اطلق سراحه في الخامس والعشرين من مارس 2018

• تاج السر عثمان بابو ، عضو اللجنة المركزية للحزب والذي اطلق سراحه في اليوم التالي الثالث عشر من مارس 2018

• علي الكنين ، عضو اللجنة المركزية للحزب والذي لا يزال معتقلا.

• سامر خليل ، عضو الحزب الشيوعي السوداني وجري اعتقاله من الخرطوم بحري و لا يزال معتقلا .

في حوالي السابعة مساء من الخامس والعشرون من فبراير 2018 اقتحم جهاز الامن والمخابرات الوطني بمدينة الابيض شمال كردفان اجتماع لتحالف احزاب المعارضة عقد بدار الحزب الشيوعي السوداني ، تم اعتقال سته من الحضور و ثم نقلهم الي مقر الاعتقال بجهاز الامن والمخابرات بالابيض قبل اطلاق سراح خمسة منهم في نفس اليوم فيما ابقي علي معاوية مختار عضو الحزب الشيوعي السوداني بمقر الاعتقال بالابيض وترحيله في وقت غير معلوم الي سجن زالنجي بولاية وسط دارفور فبل تحويله في 26 مارس 2018 الي سجن كوبر بالخرطوم بحري

• خالد داؤد – حزب البعث العربي الاشتراكي

• حامد جاجا – حزب البعث العربي الاشتراكي

• خالد علي – حزب المؤتمر السوداني

• بشير الصادق – حزب البعث العربي الاشتراكي الاصل

• محمد زين العابدين – حزب الامة القومي

في الثالث و العشرين من مارس 2018 اعتقل جهاز الامن والمخابرات الوطني خالد عمر نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني منزل اسرته الكائن بضاحية اركويت بالخرطوم

إعتقال طلاب جامعيين من دارفور

في 23 فبراير 2018 اعتقل جهاز الامن والمخابرات الوطني بالخرطوم 8 من طلاب دارفور للمرة الثانية و كان قد تم اطلاق سراحهم في 18 فبراير2018 ، وكان قد جري اعتقالهم في وقت سابق في 13 سبتمبر 2017 من المحطة الوسطي بالخرطوم بحري اثناء قيامهم بمخاطبة جماهيرية ، في 18 فبراير وقبل الافراج عنهم تم نقلهم الي النيابة العامة حيث تم تدوين تهم جنائية في مواجهتم تحت المواد 69 الاخلال بالسلامة العامة ، 77 الازعاج العام من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 و تم الافراج عنهم بضمانة مالية قدرت ب 100.000 جنيه سوداني ما يعادل 5.500 دولار امريكي "بسعر السوق الموازي في ذلك التاريخ " و الطلاب الذين تمت اعادة اعتقالهم هم :

• عبدالملك موسي – جامعة امدرمان الاهلية

• ياسر عبدالله - جامعة امدرمان الاهلية

• سالم محمد موسي – جامعة الزعيم الازهري

• زكريا موسي ابكر – جامعة الزعيم الازهري

• الهادي عبدالمعين – جامعة الزعيم الازهري

• بشير يعقوب محمد – جامعة امدرمان الاسلامية

• ادم زكريا ادم – جامعة امدرمان الاسلامية

• محمد ابكر حسين – جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا

تحديث عن المعتقلين المفرج عنهم خلال شهري يناير و فبراير 2018

في 20 فبراير 2018 قام جهاز الامن والمخابرات الوطني بمدينة الابيض بولاية شمال كردفان باطلاق سراح المحامي والمدافع عن حقوق الانسان علي ابوالقاسم دون توجيه ايه تهمه ، تم اعتقال السيد علي الي جانب سبعة اشخاص اخرين لمشاركتهم في احتجاج سلمي ،في 10 يناير 2018 تم الافراج عن سته منهم في نفس اليوم فيما تم الابقاء علي كل من المدافعين عن حقوق الانسان علي ابو القاسم و عثمان صالح قيد الاعتقال بموجب امر الطواري لمدة سته اشهر في 15 يناير 2018 ليتم تحويلهم الي سجن الابيض من مركز الاعتقال





في 11 مارس 2018 تم نقل السيد : عثمان صالح من سجن الابيض الي مستشفي الشرطة بالابيض تسبب ارتفاع السكر في مشاكل صحية في المعدة ، تم السماح لزوجته بالزيارة اثناء احتجازه بالمستشفي و تمت الزيارة علي مراي ومسمع من احد افراد جهاز الامن والمخابرات ، وبالرغم من اصابة السيد: صالح بمرض السكر لم يتم السماح له بتناول العقاقير اثناء الاعتقال الا بعد مرور ثلاثة ايام من تاريخ اعتقاله

في اواخر شهر فبراير 2018 اطلق جهاز الامن والمخابرات الوطني بالخرطوم اثنين من الصحفين سبق أن تم اعتقالهم خلال تغطيتهم للاحتجاجات التي بدات في يناير و فبراير 2018 بالخرطوم تم اطلاق سراحهما دون توجيه تهم

• احمد جادين –مدافع عن حقوق الانسان و صحفي بصحيفة الجريدة اعتقل في 31 يناير 2018 اثناء تغطيته للاحتجاجات بمنطقة الشعبية بالخرطوم بحري في 25فبراير 2018 تم اطلاق سراحه من سجن كوبر

• الحاج الموز ، صحفي بجريدة اخبار اليوم اعتقل في6 فبراير 2018 تم اعتقاله من الخرطوم اطلق سراحه في 27 فبراير 2018 من سجن كوبر

في 25مارس 2018 تم اطلاق سراح عدد من المعتقلين من سجن كوبر دون ان توجه اليهم اية تهم و هم :

• محمد الحافظ محمود ، عضو حزب المؤتمر السوداني و قاضي سابق ،تم اعتقاله من الخرطوم في 4مارس 2018 ، وهو مصاب بمرض السكر بسبب عدم تلقيه العلاج و العناية الكافيتين بالمعتقل أدي ذلك الي تقرحات باسفل قدميه .

• خضر محمد عبدالله ، والذي تم اعتقاله في 31 يناير 2018 اثناء مشاركته في الاحتجاجات بالخرطوم بحري في 31 يناير 2018

• رزق بسيوني ، و الذي تم اعتقاله من احتجاجات مدينة سنجة بولاية سنار في 9 فبراير 2018 تم تحويله في وقت لاحق لسجن كوبر

• حيدر الهادي ، و الذي تم اعتقاله من احتجاجات بمدينة سنجة بولاية سنار في 9 فبراير 2018 تم تحويله في وقت لاحق لسجن كوبر

• مصطفي ادريس

في 28 مارس 2018 اطلق جهاز الامن والمخابرات الوطني دون توجيه تهم الدكتور ابو الحسن فرح و الذي تم اعتقاله في 17 يناير 2018 اثناء مشاركته في احتجاجات ميدان الاهلية بامدرمان ، تم نقله للاحتجاز بسجن شالا بالفاشر بولاية شمال دارفور في 26 يناير 2018 ، وفي وقت لاحق تم تحويله مره اخري الي سجن كوبر حيث ظل به لحين اطلاق سراحه في 28 فبراير 2018.

في الثاني من ابريل 2018 اطلق جهاز الامن والمخابرات الوطني عدد من المعتقلين دون توجيه تهم وهم :

• عمر عشاري ، المدافع عن حقوق الانسان ، تم اعتقاله في 16 يناير 2016 اثناء مشاركته في الاحتجاجات بالخرطوم

• ازهري علي

• أحمد النذير

• عباس محمد السباعي ، 84 عاماً ، تم اعتقاله من منزله بمدينة الامير " امبده" في 31 يناير 2018

• حيدر الصافي ، تم اعتقاله من منزله بامدرمان في 29 يناير 2018

في السادس من ابريل 2018 اطلق جهاز الامن والمخابرات الوطني عدد من المعتقلين دون توجيه تهم وهم :



• عثمان الباقر عثمان عيسي ، عضو مؤتمر البجا القومي و المسئول عن شئون القبائل بحكومة ولاية البحر الأحمر ، تم اعتقاله في 17 ديسمبر 2017 من مدينة بورتسودان بولاية البحر الاحمر ونقل لاحقا الي سجن كوبر بالخرطوم بحري .

• هاشم علي احمد ، احد القادة العشائريين لقبيلة البشاريين بولاية نهر النيل ، جري اعتقاله من مدينة بورتسودان بولاية البحر الاحمر 17 ديسمبر 2017 و ترحيله لاحقا لسجن كوبر بالخرطوم

• عبدالقادر محمد موسي عضو بحزب المؤتمر الوطني الحاكم تم اعتقاله من مدينة بورتسودان بولاية البحر الاحمر يوم 20 ديسمبر 2017 و ترحيله لاحقا لسجن كوبر بالخرطوم

التعبير عن بالغ القلق عن صحة و سلامة المعتقلين

• في الاول من مارس كان حزب المؤتمر السوداني قد اصدر بيانا عبر فيه عن قلقه عن تدهور الظروف الصحية للدكتور عمر الدقير رئيس الحزب والذي جري اعتقاله في 10 يناير 2018 بالخرطوم وظل رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي حتي تاريخ اطلاق سراحه في 29 مارس 2018

• في الثالث من مارس 2018 اصدرت لجنة القضاة السابقين بيانا عبرت فيه عن استمرار اعتقال القاضي السابق محمد الحافظ محمود الذي اعتقل منذ الاول من فبراير و يعمل محمد الحافظ لاحقا بمهنة المحاماه و عضو بحزب الموتمر السوداني.



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