المرشح المستقل لرئاسة الجمهورية الأستاذ عادل عبدالعاطي يتضامن مع معلمي الجزيرة وينتقد العنف والاعتق

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المرشح المستقل لرئاسة الجمهورية الأستاذ عادل عبدالعاطي يتضامن مع معلمي الجزيرة وينتقد العنف والاعتق

    03:41 AM June, 24 2018

    سودانيز اون لاين
    اخبار سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة
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    ادان الأستاذ عادل عبد محمد عبد العاطي ادريس المرشح المستقل لرئاسة الجمهورية ورئيس حملة سودان المستقبل بشدة اعتقال وضرب المعلمين والمعلمات بالجزيرة بعد احتجاجهم على سوء البيئة التعليمية ومطالبتهم بحقوقهم العادلة.
    وكتب الاستاذ عادل عبد العاطي بصفحته الشخصية بموقع الفيسبوك أن الاعتقالات والضرب والانتهاكات تمت امام مبنى وزارة التعليم الولائية بود مدني يوم الأحد ٢٤/٦/٢٠١٨م بعد رفع المعلمين لمذكرة تطالب بوقف إغلاق المدارس بالولاية وتحسين البيئة التعليمية وزيادة الاجور .
    وأكد الاستاذ عادل أنه باعتباره مرشحاً لرئاسة الجمهورية يؤيد مطالب المعلمين العادلة ويرى انها يجب أن تواجه بالقبول والحوار وليس بالعنف والقمع وخصوصا انهم قدموها بشكل سلمي وحضاري كما يليق بهم كمعلمين.
    وأوضح رئيس حملة سودان المستقبل أن تجفيف الانقاذ للبنية التحتية للتعليم بدأ بتخصيصهم مبالغ هزيلة للتعليم لا تبلغ نصف بالمائة ( ٠.٥٪؜) من الميزانية العامة مما يوضح استهتار السلطة بالتعليم وتلاعبها بمستقبل البلاد.
    وأوضح الأستاذ عادل عبد العاطي أنه في كل دول العالم المتحضرة بل والنامية تهتم الحكومات بالتعليم وتكرس له الميزانيات وتفرض احترام المعلم والمؤسسات التعليمية ، اما تحت حكومة النهب والسلب والجهل الإنقاذية فيضرب المعلمين ويعتقلون وذلك فقط لمطالبتهم بحقوقهم العادلة.
    وجدد المرشح المستقل تعهده الذي تم توثيقه في برنامج سودان المستقبل برفع ميزانية التعليم لحوالي ١٥٪؜ من الميزانية والتحسين الجذري للبيئة التعليمية وتطوير التعليم نوعيا وكميا وبالتعاون التام مع المؤسسات النقابية والمهنية للمعلمين وإجازة
    " ميثاق المعلم " والذي يحوى الحقوق الاساسية والالتزامات الحكومية كميثاق أساسي تلتزم به الحكومة تجاه المعلمين.
    وأخيراً كرر الاستاذ عادل تضامنه مع المعلمين الشرفاء في الجزيرة ودعا كل الجهات صاحبة المصلحة في العملية التعليمية بالتضامن معهم والحذو حذوهم وخصوصا المعلمين والمعلمات في الولايات الاخرى ، لانه ما ضاع حق وراءه مطالب .

    إعلام حملة سودان المستقبل
    ٢٥/٦/٢٠١٨م

    http://sudanf.net/http://sudanf.net/
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