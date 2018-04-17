المدرسة السودانية كارديف تكتسح مسابقات الدورة الأولمبية للمدارس ويلز

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رابط مختصر انتظمت بمدينة كارديف ويلز في عطلة الأيستر دورة الألعاب الأولمبية لمدارس الجاليات المهاجرة حيث استضاف المضمار الأولمبي لجامعة متروبلتين كارديف الدورة و الأولمبية بين مدارس أكاديمية النور والاكاديمية الاسلامية

المدرسة السودانية كارديف .

وأشرفت الكشافة الاسلامية لمسجد الإسراء علي التنظيم وتوزيع التلاميذ علي المسابقات التي اشتملت علي العدو للمسافات الصغيرة والقفز بالحواجز. ورمي السهام وغيرها من الألعاب التي تتلاءم مع الأطفال

وكانت المدرسة السودانية قد استعدت للدورة تحت إشراف البطل الأولمبي السوداني كسلاوي الذي اشرف علي تدريبات ألمدرسة السودانية . وجاءت تدريبات كسلاوي. واتت أكلها. باكتساح تلاميذ وتلميذات المدرسة السودانية

كافة المسابقات ونالت المركز الاول ب 225 نقطة وبفارق كبير عن الأكاديمية الاسلامية التي جاءت بالمركز الثاني .

وقامت لجنة الدورة الأولمبية للمدارس بتوزيع كاس ودرع الدورة علي أطفال المدرسة السودانية وسط حضور كثيف. من أولياء امورهم وعوائلهم والعاملين بالمدرسة السودانية معلمات وطاقم إشراف ومجلس إدارة .

وقررت إدارة المدرسة السودانية كارديف إقامة احتفال بالمدرسة لتوزيع الميداليات الذهبية علي تلاميذها وتلميذاتها المتفوقات باللعاب الأولمبية .

وشكرت إدارة المدرسة السودانية أسرة الكشافة الاسلامية واكاديمتي النور والإسلامية علي المشاركة بالدورة الأولمبية التي ستتوسع في ألعابها والمدارس المشاركة بالمستقبل