المخابز تشكو عزوف المواطنين عن شراء الخبز

الخرطوم – حسن محمد علي قال أصحاب مخابز استطلعتهم الصحيفة، إن قرار زيادة سعر رغيف الخبز أدى لانحسار القوة الشرائية للمواطنين بشكل كبير ومؤثر، فيما لاحظت الصحيفة توفر الخبز في الأفران بصورة كبيرة تصل لدرجة الكساد، وأقر أصحاب مخابز بضعف الإقبال على شراء رغيف الخبز، عكس ما كان الأمر عليه قبل إعلان الزيادات، وقالوا: “الأمر الآن أشبه بمقاطعة الرغيف،” ونوهوا في حديثهم للصحيفة بأن الحصة اليومية للمخابز كانت تكفي لساعات محدودة والآن تكفي طوال اليوم ولم يتم التخلص من الخبز. من جهته أرجع بدر الدين الجلال الأمين العام لاتحاد المخابز في حديثه لـ(اليوم التالي) الأمر إلى وجود كميات كبيرة في المخابز تم تصنيعها قبل يوم وأردف: “احتمال الوفرة تكون من العيش البايت”، بيد أنه أشار لتوفر القمح وبأي كمية تطلبها المخابز.
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