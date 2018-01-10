المحكمة صادرت هاتفه السجن شهرين والغرامة (50) ألفاً لمُطلِق شائعة القبض على قَتَلة أديبة فاروق



01:45 PM January, 10 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

مكتبتى

رابط مختصر













الخرطوم: ياسمين نور الدين



قضت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم شمال حكماً بالسجن لمدة شهرين على قيادي بالمؤتمر الوطني قام بإطلاق شائعة القبض على قتلة "أديبة فاروق" ببث مقطع صوتي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن دفع غرامة قدرها "50" ألف جنيه، وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة عام.



وأدانت المحكمة التي ترأسها القاضي عابدين حمد ضاحي المتهم لمخالفته المواد "64 -66- 69" من القانون الجنائي المتعلقة بنشر الأخبار الكاذبة والإشاعات وإثارة الكراهية والتحريض على العنصرية والإخلال بالسلامة العامة، كما أمر القاضي بمصادرة هاتف المدان وإبادة الأسطوانة المعروضات.



وكان المدان قد نشر مقطعاً صوتياً على مواقع التواصل الاجتماعي "الواتساب" قال فيه إن الشرطة ألقت القبض على الجناة في قضية مقتل "أديبة فاروق"، ودعا من خلال التسجيل أبناء قبيلته للتحرك لأخذ الثأر.



وأشار القاضي في قراره إلى أنه ومن خلال سماع القضية تبين أن المدان قام بتسجيل المقطع الصوتي بنشر خبر دون التأكد من صحته اتهم فيه أبناء إقليم دارفور دون سائر الأقاليم الأخرى وبدون تحديد أسماء المتهمين ودون الرجوع للأجهزة الرسمية للتأكد من صحته فقد أكتفى بإفادة زوج القتيلة كما أن المتهم انتقص من دور الشرطة من خلال التسجيل الذي قال فيه بأن فطنة أحد أبناء قبيلته قاده للوصول للمتهمين، لافتاً من خلال أقوال الخبير الإعلامي كشاهد اتهام بأن المتهم دعا لإثارة الكراهية والرعب بين القبائل عندما كرر كلمة "دوبا" ثلاث مرات في المقطع وذكر اسم ناظر القبيلة ودعا لأخذ الثأر، مما يسهم في الاخلال بالأمن والسلامة العامة.