المحكمة العليا تحكم لصالح الصحفي طه مدثر ضد الجيش

حكمت المحكمة العليا لصالح الصحفي الأستاذ طه مدثر، وضد قائد الجيش بالقضارف اللواء حيدر الطريفي في قضية بيع الجيش لمياه الشرب . وكانت محكمة جنايات القضارف، قبل أشهر، قد برأت طه مدثر من تهمة إشانة السمعة للجيش، بعد ان وجه قائد الحامية بفتح بلاغ في طه، لأن الأخير كتب بصحيفة الجريدة مقالا، أكد فيه أن الجيش يبيع مياه الشرب للمواطنين. ورغم أن راعي الضأن في الخلا يعلم أن الجيش يبيع المياه للمواطنين، إلا أن والي القضارف الانقلابي محمد عبد الرحمن محجوب، كان قد أتى شاهدا في محكمة القضارف ، وأقسم، واضعا يده على المصحف الشريف حالفا بالله العظيم وكتابه الكريم أن يقول الحق ولا شيء غير الحق، ثم كذب نافيا بيع الجيش لمياه الشرب . وبعد كل هذه الجهود والأكاذيب كسب طه وخسر الجيش. #الجيش_بياع_الموية #يسقط_الانقلاب #لا_تفاوض_لا_شراكة_لا_شرعية مرفق صور: طه مدثر اللواء حيدر الطريفي ووالي القضارف محمد عبد الرحمن محجوب
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