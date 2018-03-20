المحكمة الدستورية ترفض طلباً للإفراج عن قيادات معارضة



11:58 PM March, 20 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة اليوم التالي-الخرطوم-السودان

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الخرطوم – وكالات

قال حزب المؤتمر السوداني، أمس، إن المحكمة الدستورية رفضت طلباً بالإفراج عن رئيسه عمر الدقير، والمحامي محمد الحافظ، بغرض عرضهما على طبيب.

وأوضح بيان تلقته (سودان تربيون)، أمس (الاثنين)، إن المحكمة الدستورية رفضت طلباً تقدم به المحامي الشيخ حسن فضل الله، عضو القطاع القانوني، بالنيابة عن عمر يوسف الدقير، رئيس الحزب المعتقل منذ 7 يناير، والمحامي محمد الحافظ محمود، المعتقل منذ فبراير، لأجل الإفراج عنهما لعرضهما على الطبيب للحصول على الرعاية الطبية بعد تدهور حالتهما الصحية بالمعتقل.