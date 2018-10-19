المجموعة السودانية لحقوق المرأة تحتفل بذكرى ثورة أكتوبر في لندن



ما يسمى بثورة اكتوبر هى من فتح الباب للمارقين من اليسار واليمينلتطبيق تجاربهم الفاشلة على السودان وفى اكتوبر نجح اليسار ومن خلفه اليمين فى تفكيك تماسك مما فتح الباب للانقلابات العسكرية لصغار الضباط وكانت ماسيو المشؤمة الجاهلة التى خلفها الحزب الشيوعى والتى اصابت السودان بالاذى وهى الخميرة التى بها بدا السودان بها للانهيار وبعدها الانقاذ الكاذبة المولعة بالحكم والتى خلفها الاخوان المجرمون و بها دخل السودان غرفة الانعاش وصار الشعب المتسول وظهرت الحركات القبيلية البائسة وظنت انها اسد حقيقى وفضحت السودان امام العالم وما زلت جاثمة على صدرنا وقيسوا السودان كيف كان قبل ثورة اكتوبر وما حصل له بعد اكتوبر