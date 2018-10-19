المجموعة السودانية لحقوق المرأة تحتفل بذكرى ثورة أكتوبر في لندن

محمد علي ـ لندن يسر المجموعة السودانية لحقوق المرأة دعوتكم يوم الأحد 21 أكتوبر 2018م للاحتفال معها بذكرى ثورة أكتوبر الأخضر المجيده وتقدم لكم الأكاديمية والناشطه في حقوق المرأة: الأستاذه خالده عبدالحفيظ لتتحدث عن دور المرأة في ثورة أكتوبر على أنغام أكتوبر للمبدع الفنان الجيلي شاور الدعوة مفتوحة للجميع ... توجد وجبة عشاء المكان 1 A Thorpe Close Ladbroke Grove W10 5XL Buses: 7 – 23- 52- 70-228-452 الزمان: يوم الأحد 21 أكتوبر 2018م، من الساعة 6 إلى 10 مساءً
ما يسمى بثورة اكتوبر هى من فتح الباب للمارقين من اليسار واليمينلتطبيق تجاربهم الفاشلة على السودان وفى اكتوبر نجح اليسار ومن خلفه اليمين فى تفكيك تماسك مما فتح الباب للانقلابات العسكرية لصغار الضباط وكانت ماسيو المشؤمة الجاهلة التى خلفها الحزب الشيوعى والتى اصابت السودان بالاذى وهى الخميرة التى بها بدا السودان بها للانهيار وبعدها الانقاذ الكاذبة المولعة بالحكم والتى خلفها الاخوان المجرمون و بها دخل السودان غرفة الانعاش وصار الشعب المتسول وظهرت الحركات القبيلية البائسة وظنت انها اسد حقيقى وفضحت السودان امام العالم وما زلت جاثمة على صدرنا وقيسوا السودان كيف كان قبل ثورة اكتوبر وما حصل له بعد اكتوبر
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