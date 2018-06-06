المجلس الوطني يؤكد الاهتمام بتأهيل سودانير

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06-06-2018, 08:08 PM

Sudan News Agency
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تاريخ التسجيل: 21-10-2015
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المجلس الوطني يؤكد الاهتمام بتأهيل سودانير

    08:08 PM June, 06 2018

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    Sudan News Agency-Khartoum-Sudan
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    الخرطوم 6-6-2018م (سونا) - أجاز المجلس الوطني - في جلسته اليوم برئاسة عائشة محمد صالح نائب رئيس المجلس - تقرير لجنة النقل والطرق والجسور حول بيان أداء وزارة النقل والطرق والجسور للنصف الأول من العام 2017م والربع الأول من العام 2018، قدمه محمدأحمد الشايب رئيس اللجنة، مستعرضا الأداء التشغيلي لقطاع النقل البري والاهتمام بتأهيل شركة الخطوط الجوية السودانية (سودانير) وتحويلها الى شركة مساهمة عامة؛ الى جانب الطيران المدني .
    ورصدت اللجنة - في تقريرها - عددا من التحديات تمثلت فى الهيكلة والبناء وعدم توظيف قدرات الموارد البشرية والترويج لمشروعات النقل والسعي لتمويلها.
    وكشف التقرير عن خطة الوزارة الذي يهدف الى إعادة تأهيل وبناء رفع قدرات تشغيل الموانئ البحرية، مستعرضا التوسع الكبير لإنشاء الطرق الداخلية والزراعية التى تربط الولايات، مشيرا الى أهمية مراجعة الأولويات واستكمالها.
    وأكد الشايب إن اللجنة درجت على تصنيف الشركات من حيث الخبرات والمقدرات المالية وكفاية الإمكانيات، مقرا ببطء تنفيذ بعض المشروعات القومية.
    وتطرق أعضاء المجلس الوطني الى أهمية الطرق القومية والقارية، ودعوا الى ضرورة تحديد طول الطرق التى تم انشاؤها بالأرقام وطالبوا بالتركيز على مد الطرق الى مناطق الإنتاج، مستعرضين أوضاع سودانير وما وصلت إليه من تدهور وشددوا على الاهتمام بالناقل الوطني الجوي والبحري والبري، وأكدوا أهمية السكك الحديدية وضرورة مدها الى دول الجوار لتنشيط الاقتصاد السوداني.
    وطالب أعضاء المجلس الوزارة الاهتمام بالطريق القاري الغربي وطريق الشرق الذي يحتاج الى إعادة صيانة خاصة في الموسم الخريف.
    وأكد الأستاذ إبراهيم يوسف بنج، وزير الدولة بالنقل والطرق والجسور أهمية الناقل الوطني الجوي سودانير، مشيرا الى الجهود المبذولة لإعادة سودانير سيرتها الأولى، مشيرا لخطة الاهتمام بالنقل البحري والسكك الحديدية، وقال إن الوزارة نفذت (40%) من طريق ابوجابرة الضعين، وأشار الى استراتيجية طريق أبوكارنكا، مؤكدا أن الوزارة استطاعت إيجاد دعم للعمل فى الطريق، لافتا الى استمرار العمل فى طريق بورتسودان .
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