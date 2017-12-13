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المالية ترفض منح امتياز لشركات عالمية للعمل في مجال تجميع السيارات

13-12-2017, 02:17 PM

صحيفة الصيحة السودانية
<aصحيفة الصيحة السودانية
تاريخ التسجيل: 06-02-2015
مجموع المشاركات: 1634

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المالية ترفض منح امتياز لشركات عالمية للعمل في مجال تجميع السيارات

    02:17 PM December, 13 2017

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    صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
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    الخرطوم: صابر حامد
    كشف نائب رئيس الوزراء وزير الاستثمار مبارك الفاضل عن رغبة إثنين من أكبر شركات السيارات الدخول في مجال تجميع السيارات بالسودان لكنها تواجه مشكلات في عدم موافقة وزارة المالية والجمارك منحها الميزات التي حددتها وزارة الاستثمار.
    وقال الفاضل في جلسة البرلمان أمس "الثلاثاء"، إن هنالك شبه رفض من وزارة المالية والجمارك في منح الشركات الميزات لتوريد معداتها للعمل في مجال تجميع السيارات بالبلاد لجهة أن الدولة تعتمد في إيراداتها بنسبة كبيرة على الإيرادات الجمركية، لذلك نجد الكثير من التمنّع في منح الامتيازات المطلوبة للمستثمرين، وأضاف:" الشركات الآن تنتظر الموافقة على الميزات المحددة للدخول ونأمل في حل هذه المشكلة"، كاشفاً عن إكمال اتفاق بين وزارته والقطاع الخاص لتطوير الإنتاج لزيادة الصادرات يشمل الاستفادة من الميزات التفضيلية لكل ولاية في الإنتاج الزراعي والحيواني والقيمة المضافة للتصنيع، وأوضح أن الاتفاقية أدرجت في الموازنة العامة للدولة للعام 2018م، مشيراً لصدور قرار من مجلس الوزراء بمنع الأجانب بالعمل في بعض المجالات الحصرية على السودانيين، معلناً إيداع قانون الاستثمار منضدة البرلمان مطلع العام المقبل بعد إجراء تعديلات عليه أهمها تحفيز المستثمرين.
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