نداء الحرية: الجمعة ٦ أبريل يوم التضامن مع المعتقلين السياسيين في السودان
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 02-04-2018, 08:19 PM الصفحة الرئيسية

اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

المالية : أزمة الوقود ستستمر حتى نهاية الشهر

02-04-2018, 07:51 PM

اخر لحظة
<aاخر لحظة
تاريخ التسجيل: 15-04-2014
مجموع المشاركات: 1423

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


المالية : أزمة الوقود ستستمر حتى نهاية الشهر

    07:51 PM April, 02 2018

    سودانيز اون لاين
    اخر لحظة-الخرطوم-السودان
    مكتبتى
    رابط مختصر








    البرلمان : عمر دمباي
    دعا وزير الدولة بالمالية د. عبد الرحمن ضرار، لضرورة معالجة تركيبة السوق الموجودة بالبلاد، وقال إن عدم وجود تنافس كافي في السلع كالسكر والحديد تسببت في ذلك الخلل، مما جعل فرص المنافسة غير متوفرة ، وأضاف” لا يعقل استمرار ارتفاع أسعار السلع رغم انخفاض الدولار، واستبعد ضرار في تصريحات بالبرلمان أمس، وجود أي اتجاه لزيادة أسعار الوقود، وعزا الشح الذي تعاني منه عدد من الولايات لمشكلات في الترحيل المتمثل في فارق السعر، بعد اضطرار الوكلاء لاستلام حصة ولاياتهم من بور تسودان بدلاً عن مصفاة الجيلي، ووصف الوضع بالمؤقت وفي طريقه للحل، وتوقع أن تنتهي الإشكالية بنهاية أبريل، وأقر ضرار بتكرار المشكلة سنوياً لعدم قدرة الدولة وتمكنها من بناء مواعين تخزينية تكفي حاجة البلاد من الوقود خلال فترة صيانة المصفاة.. وبرر الوزير استمرار شح السيولة في البنوك للسياسة التي اتبعها البنك المركزي لامتصاص الكتلة النقدية، وكشف عن توقيع عدد من الاتفاقيات من الدول الصديقة والشقيقة للحصول على ودائع وقروض بينها شحنات للوقود وصل بعدها لميناء بور تسودان.. ودافع الوزير عن الاتفاقية التي تم توقيعها لتشييد مطار الخرطوم الجديد، وقال إن النقاش في الأمر مفتوح والاتفاقية ستعرض على مجلس الوزراء ومن ثم البرلمان لمزيد من النقاشات وإبداء الرأي حولها، وأضاف بأن مراحل النقاش ما تزال مفتوحة سواءً حول الشركة أو التكلفة ونوع القرض، وتابع” كانت هنالك عدة عروض أخرى لبناء المطار من عدة دول، ولكن ما ميز العرض التركي أنه بنظام “ البوت “، بجانب تشغيله لاستعادة تكلفة التشييد ومن ثم إعادته للدولة .

    نشرفي قسم:
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de