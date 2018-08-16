المالية :الدقيق سلعة إستراتيجية.. والي الخرطوم: لا زيادة في أسعار الخبز



00:12 AM August, 15 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان

مكتبتى

رابط مختصر











الخرطوم: عاصم إسماعيل



قطعت ولاية الخرطوم بعدم زيادة أسعار الخبز في الولاية، وأعلنت عن اتخاذ إجراءات لمجابهة أزمة الخبز وغلاء المعيشة بالخرطوم التي تواجه المواطنين. فيما كشفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن زيادة دعم جوال دقيق الخبز إلى 250 جنيهاً بدلاً من 100 جنيه، وأكد وزير المالية الفريق محمد عثمان الركابي في تصريح صحفي أمس التزام وزارته بتوفير السلعة الاستراتيجية "الدقيق"، وزيادة دعم الجوال بنسبة 150% ما يعادل 25 مليون جنيه في اليوم، وقال "إن الدولة تسعى جاهدة لتوفير سلعة الخبز باعتباره سلعة استراتيجية". وأضاف "حريصون على توفيرالخبز" وتخفيف أعباء المعيشة بالتركيز على سعر الخبز الحالي دون زيادة، والمحافظة على استمرار عمل المخابز دون توقف أو نقصان في الكمية المنتجة من المخابز.



وفي الأثناء، قطع والي الخرطوم، الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين بعدم زيادة أسعار الخبز في الولاية، وأكد أنه اعتباراً من غد الخميس ستتسلم جميع الأفران بالولاية حصصها كاملة من الدقيق تمهيداً لنهاية أزمة الخبز في الخرطوم.



وفي سياق مُتصل، قال الوالي لدى مخاطبته بأرض المعارض ببري تدشين المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم (حملة أشعريون) لتخفيف أعباء المعيشة وتنفيذ مبادرات مجتمعية واقتصادية بمشاركة نائبه في الحزب والحكومة محمد حاتم سليمان، وعدد من قيادات وقواعد الوطني أمس، إن الخرطوم تُعتبر أول ولاية تشرع مباشرة في تنفيذ توجيهات ومبادرة رئيس الجمهورية في اجتماعات مجلس الشورى القومي للمؤتمر الوطني بأن تقود قيادات وقواعد الحزب بكل ولايات السودان مبادرات مجتمعية واقتصادية لتخفيف أعباء المعيشة.



ودعا حسين قيادات وقواعد الوطني بالخرطوم للانخراط فوراً في تنفيذ حملة أشعريون، وأعلن عن مبادرة تقودها الولاية لتوفير 106.000 رأس من الضأن تباع في مراكز بيع الخراف بالكيلو في الولاية بواقع 88 جنيهاً لكيلو الخروف الحي.