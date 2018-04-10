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المؤتمر السابع لملتقى ايوا للسلام والديمقراطية في قاعة فيلبس بجامعة ايوا، مدينة ايوا سيتي بالولايات

10-04-2018, 11:59 PM

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المؤتمر السابع لملتقى ايوا للسلام والديمقراطية في قاعة فيلبس بجامعة ايوا، مدينة ايوا سيتي بالولايات

    11:59 PM April, 10 2018

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    تقرير صحفي

    انعقد في الفترة من ٧-٨ ابريل ٢٠١٨ المؤتمر السابع لملتقى ايوا للسلام والديمقراطية في قاعة فيلبس بجامعة ايوا، مدينة ايوا سيتي بالولايات المتحدة الامريكية.
    احتفل المؤتمرون في بداية الجلسات بالعيد الثالث والثلاثون لانتفاضة مارس ابريل المجيدة ونظموا وقفة احتجاجية لإطلاق سراح المعتقلين السياسين بالسودان.
    شارك في المؤتمر ممثلين للقوى السياسية السودانية المعارضة في امريكا. هذا وقد خاطب المؤتمر في الجلسة الافتتاحية كل من سكرتارية ملتقى ايوا للسلام والديمقراطية والجمعية السودانية الامريكية لخدمة المجتمع وممثلين للقوى السودانية المعارضة. كما وخاطب المؤتمر عبر وسائل الاتصال الامام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي ورئيس قوى نداء السودان و د. جِبْرِيل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة والأستاذ فاروق ابو عيسى رئيس هيئة قيادة قوى الاجماع الوطني والأستاذ على محمود حسنين رئيس الجبهة الوطنية العريضة. أكد المتحدثون على أهمية توسيع الحوار بين احزابهم وتحالفاتهم وصولا لتوحيد قواهم والتنسيق بينها والعمل سويا لاسقاط النظام وتحقيق تحول ديمقراطي حقيقي ومستدام في السودان ونشر السلام في ربوعه.
    ناقش المؤتمرون عدة محاور شملت محور وثائق لتشخيص أزمة قوى المعارضة السودانية ومحور الوثائق المتداولة ومحور السياسات البديلة واوراق عن دور الصحافة السودانية والعمل المعارض في امريكا.
    هذا وقد اختتم المؤتمر مشيدا بالجهد الكبير الذي قامت به سكرتارية ملتقى ايوا للاعداد وكذلك جهود مجتمع ايوا ممثلا في الجمعية السودانية الامريكية لخدمة المجتمع ورابطة الطلاب السودانيين بجامعة ايوا وبذلك اختتم المؤتمر أعماله واعد بيانه الختامي ألذي سوف ينشر فيما بعد.
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