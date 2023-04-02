اللجنة الدولية ومنظمة اري تناشدان المجتمع الحقوقي العالمي بالمساهمة في اطلاق سراح هشام عباس

(اللجنة الدولية) و(منظمة اري) تناشدان المجتمع الحقوقي العالمي بالمساهمة في اطلاق سراح الأستاذ هشام عباس ناشدت كل من اللجنة الدولية لحماية الصحفيين السودانيين التي تأسست حديثا، ومنظمة اري للتنمية وحقوق الإنسان (مقرها فرنسا) كافة منظمات حقوق الإنسان العالمية بالمساهمة في اطلاق سراح الكاتب والمحلل السياسي السوداني الأستاذ هشام عباس وذلك بالطلب من سلطات المملكة العربية السعودية اطلاق سراحه أو تقديمه لمحاكمة عادلة في حالة تجاوزه لقوانين البلاد بحضور محامي ينتدب للدفاع عنه. وذكر البيان الصحفي الذي صدر اليوم السبت من العاصمة الفرنسية (باريس) أن سلطات المجلس العسكري الحاكم في السودان الذي يقوده (الإسلاميين) من خلف الكواليس طلب من السلطلات الأمنية بدول مجلس التعاون الخليجي القبض على الصحفيين والكتاب السودانيين الذين يُعبّرون عن وجهات نظر فيما يدور ببلادهم، وتسفيرهم للخرطوم، وهناك يتعرضون للاعتقال والتعذيب، ودعت (اللجنة الدولية) و(منظمة اري) لحماية الصحفيين السودانيين المقيمين بالدول الخليجية من خطر الاعتقال التعسفي والتسليم للسلطات السودانية. وأضاف البيان "أن بعض الدُول استجابت لطلب العسكر في الخرطوم فقامت بإجراءات قد تعرض هؤلاء الكُتاب والصحفيين للخطر ومن بينها التسليم للخرطوم، وهو أمر يمكن حدوثه، ما لم تتدخل المنظمات الحقوقية العالمية وكل الحادبين على حقوق الانسان في العالم الحر.
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