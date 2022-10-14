اللجنة التسييرية لمنسوبي المجلس الأفريقي للتعليم الخاص تعلن الاضراب يومي الاحد والاثنين

أعلنت اللجنة التسييرية لمنسوبي المجلس الافريقي، جدول التصعيد بالإضراب عن العمل لمدة يومين الأحد والاثنين القادمين، على أن يرفع الثلاثاء ومن ثم مواصلته الأربعاء والخميس حتى تحقيق المطالب المتمثلة في زيادة المرتب بنسبة269.3%. وقطعت اللجنة في بيانها رقم(6) بأنه لاخيار غير الإضراب في أعقاب التجاهل واغلاق الأبواب من قبل المسؤولين
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق October, 13 2022
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