الكشف عن مناطق تواجد اليورانيوم بالبلاد

06:11 PM March, 14 2018 سودانيز اون لاين

اخر لحظة-الخرطوم-السودان

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الخرطوم: إشراقة الحلو

أكد وزير المعادن بروفيسور هاشم على سالم عدم فتح الاستثمار في مجال اليورانيم لحين التنسيق مع الجهات الامنية، وقال إن السماح للشركات بالعمل في هذا المجال سيتم عبر اشتراطات أمنية معينة، وأعلن الوزير عن مشاركة 70 شركة عالمية و 30 شركة محلية و20 دولة أجنبية في ملتقى ومعرض السودان الدولي للتعدين في نسخته الثالتة الذي يعقد بالخرطوم في الفترة من ( 26 ــ 28) من الشهر الجاري، وقال سالم في مؤتمر صحفي أمس إن المكتشف حتى الآن من المعادن نحو(40) معدن تم استخراج (13) منها، وقال إن هناك 6 ولايات لم تتم فيها عمليات التخريط حتى الآن. من جهته أعلن مدير الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجبة بروفيسور محمد أبو فاطمة عن أماكن تواجد اليورانيوم بالبلاد شملت مناطق جبال النوبة بولاية جنوب كردفان وشمال كردفان وغرب دارفور ومنطقة بيوضة بنهر النيل وجبال البحر الأحمر والبطانة، وقال إن كميات اليورانيوم سيتم الإعلان عنها تدريجياً، وأضاف (ستكون هناك شراكات ذكية للاستفاده منه في مجال الطاقة النووية للاستخدام السلمي بالإضافة الى الطاقة المتجددة وفقاً للمخطط بالتنسيق مع وزارة الكهرباء). |Articles |News |مقالات |بيانات