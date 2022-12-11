الكشف عن أبرز المرشحين لمنصب رئاسة الوزراء

كشفت تقارير صحافية، السبت، عن معلومات حول ترشيحات للدفع بوزراء سابقين بحكومة حمدوك لتوليّ منصب رئاسة الوزراء في الحكومة الانتقالية المرتقب تشكيلها عقب اكتمال العملية السياسية، التي يتوقّع أنّ تكتمل فصولها منتصف ديسمبر المقبل، بحسب ما رشحت مصادر لصحيفة الحراك السياسي الصادرة، السبت.
وقالت الصحيفة، إنّ أبرز المرشحين للمنصب وزير العدل السابق نصر الدين عبد البارئ، ووزير المالية السابق إبراهيم البدوي.
وأشارت إلى أنّ المرشحين وجدا قبولاً خلال المداولات في الأروقة السياسية، وأوضحت أنّ حظوظ نصر الدين هي الأقرب
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق November, 11 2022
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