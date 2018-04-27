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الكابلي في رسالة صوتية من أمريكا يشيد بمجهودات صلاح الباشا في التوثيق الفني

27-04-2018, 00:39 AM

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تاريخ التسجيل: 25-10-2013
مجموع المشاركات: 2883

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الكابلي في رسالة صوتية من أمريكا يشيد بمجهودات صلاح الباشا في التوثيق الفني

    00:39 AM April, 26 2018

    سودانيز اون لاين
    اخبار سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة
    مكتبتى
    رابط مختصر


    الخرطوم: المجهر
    بعث الأستاذ الفنان الكبير الموسيقار السفير عبدالكريم الكابلي برسالة
    شكر صوتية من مقر إقامته بالولايات المتحدة عن طريق الدكتور والإعلامي
    الأكثر شهرة ( عمر الجزلي ) والذي هاجر ايضاً إلي الولايات المتحدة
    مؤخراً ، وقد أشاد كابلي فيها بما ظل يكتبه الزميل الكاتب الصحفي ( صلاح
    الباشا) عن التوثيق والتحليل للفن السوداني .وقد إستلمت ( المجهر ) نسخة
    من الرسالة التي قال فيها :
    بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
    إلي حبيبنا وعزيزنا الغالي الأستاذ الكبير صلاح الدين الباشا ، في هذه
    الجلسة المباركة وفي هذه الامسية الطيبة ، أمسية اليوم الثامن عشر من شهر
    ابريل 2018م مع الحبيب الدكتور عمر الجزلي، إذا به يفاجئني ويقرأ عليّ
    بصوته الجهوري الذي يعرفه كل أهل السودان ، يقرأ لي ما كتبته أنت ، وأنا
    أسعد كل ماقرأت لك بل ويسعد كثيرون مثلي ، والآن حبيبنا عمر الجزلي يتوقف
    عن القراءة لما تكتبه عني ويقول لي في كل مرة ( صلاح الباشا كتّاب ويكتب
    بصورة متميزة ) بل قال أيضا أن هنالك بقية ، فقلت له هذا الكلام يصلح بأن
    يكون كتيبا صغيرا يفيد منه الآخرون .
    أنا شاكرُ لك ، ولتحليلاتك ، وقد وعدني دكتور عمر الجزلي بأنه سيقرأ
    بصوته المتميز تسجيلا لما تكتبه عنا بصوته المعروف . لك ولمن معك ولكل
    الأحباب أمنياتي الخيرات وربنا يحفظكم فأنتم أهل الوفاء وأهل الخير .
    أخوكم عبدالكريم عبدالعزيز محمد عبدالكريم الكابلي .( الولايات المتحدة).
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