الكابلي في رسالة صوتية من أمريكا يشيد بمجهودات صلاح الباشا في التوثيق الفني

الخرطوم: المجهر بعث الأستاذ الفنان الكبير الموسيقار السفير عبدالكريم الكابلي برسالة شكر صوتية من مقر إقامته بالولايات المتحدة عن طريق الدكتور والإعلامي الأكثر شهرة ( عمر الجزلي ) والذي هاجر ايضاً إلي الولايات المتحدة مؤخراً ، وقد أشاد كابلي فيها بما ظل يكتبه الزميل الكاتب الصحفي ( صلاح الباشا) عن التوثيق والتحليل للفن السوداني .وقد إستلمت ( المجهر ) نسخة من الرسالة التي قال فيها : بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إلي حبيبنا وعزيزنا الغالي الأستاذ الكبير صلاح الدين الباشا ، في هذه الجلسة المباركة وفي هذه الامسية الطيبة ، أمسية اليوم الثامن عشر من شهر ابريل 2018م مع الحبيب الدكتور عمر الجزلي، إذا به يفاجئني ويقرأ عليّ بصوته الجهوري الذي يعرفه كل أهل السودان ، يقرأ لي ما كتبته أنت ، وأنا أسعد كل ماقرأت لك بل ويسعد كثيرون مثلي ، والآن حبيبنا عمر الجزلي يتوقف عن القراءة لما تكتبه عني ويقول لي في كل مرة ( صلاح الباشا كتّاب ويكتب بصورة متميزة ) بل قال أيضا أن هنالك بقية ، فقلت له هذا الكلام يصلح بأن يكون كتيبا صغيرا يفيد منه الآخرون . أنا شاكرُ لك ، ولتحليلاتك ، وقد وعدني دكتور عمر الجزلي بأنه سيقرأ بصوته المتميز تسجيلا لما تكتبه عنا بصوته المعروف . لك ولمن معك ولكل الأحباب أمنياتي الخيرات وربنا يحفظكم فأنتم أهل الوفاء وأهل الخير . أخوكم عبدالكريم عبدالعزيز محمد عبدالكريم الكابلي .( الولايات المتحدة).
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