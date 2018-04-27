الكابلي في رسالة صوتية من أمريكا يشيد بمجهودات صلاح الباشا في التوثيق الفني



00:39 AM April, 26 2018 سودانيز اون لاين

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الخرطوم: المجهر

بعث الأستاذ الفنان الكبير الموسيقار السفير عبدالكريم الكابلي برسالة

شكر صوتية من مقر إقامته بالولايات المتحدة عن طريق الدكتور والإعلامي

الأكثر شهرة ( عمر الجزلي ) والذي هاجر ايضاً إلي الولايات المتحدة

مؤخراً ، وقد أشاد كابلي فيها بما ظل يكتبه الزميل الكاتب الصحفي ( صلاح

الباشا) عن التوثيق والتحليل للفن السوداني .وقد إستلمت ( المجهر ) نسخة

من الرسالة التي قال فيها :

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

إلي حبيبنا وعزيزنا الغالي الأستاذ الكبير صلاح الدين الباشا ، في هذه

الجلسة المباركة وفي هذه الامسية الطيبة ، أمسية اليوم الثامن عشر من شهر

ابريل 2018م مع الحبيب الدكتور عمر الجزلي، إذا به يفاجئني ويقرأ عليّ

بصوته الجهوري الذي يعرفه كل أهل السودان ، يقرأ لي ما كتبته أنت ، وأنا

أسعد كل ماقرأت لك بل ويسعد كثيرون مثلي ، والآن حبيبنا عمر الجزلي يتوقف

عن القراءة لما تكتبه عني ويقول لي في كل مرة ( صلاح الباشا كتّاب ويكتب

بصورة متميزة ) بل قال أيضا أن هنالك بقية ، فقلت له هذا الكلام يصلح بأن

يكون كتيبا صغيرا يفيد منه الآخرون .

أنا شاكرُ لك ، ولتحليلاتك ، وقد وعدني دكتور عمر الجزلي بأنه سيقرأ

بصوته المتميز تسجيلا لما تكتبه عنا بصوته المعروف . لك ولمن معك ولكل

الأحباب أمنياتي الخيرات وربنا يحفظكم فأنتم أهل الوفاء وأهل الخير .

أخوكم عبدالكريم عبدالعزيز محمد عبدالكريم الكابلي .( الولايات المتحدة).

