القطاعات الصحية : القرارات الرئاسية ترجمة لانسحاب الحكومه من دعم الدواء والصحة



10:17 PM November, 03 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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دعت القطاعات الصحية بالحزب الشيوعي العاملين في الحقل الصحي وقوة الشعب الحية للوقوف صفا واحدا لمقاومة سياسات التحرير الإقتصادي وإنسحاب الدولة من دعم الخدمات الإجتماعية وفي مقدمتها الصحة وصولا لإسقاط النظام وتفكيكه .

وكشفت عن زيادات وصفتها بالمهولة في أسعار الأدوية وحددتها بنسبة( 58%)وارجعتها لسياسات المالية والنقدية التي أعلنتها الحكومة مؤخرا والمرتبطة بتعويم العملة وقانون العرض والطلب وما ترتب عليه من تقليل واضعاف القيمة الشرائية للعملة وبالتالي زيادة تكاليف الإنتاج

وانتقدت القطاعات الصحية تنصل الدولة من قطاع الدواء و الخدمات الصحية؛ ودللت على ذلك بالإنسحاب التدريجي للدولة من دعم الأدوية واشارت لرفع قيمة دولار الدواء من( 6.9 ــ 16)جنيها ثم من( 16 جنيها ــ 30 )جنيها وأخير الي (47.5)بعد التحرير الكامل لسعر الدولار مما يعني زيادات في أسعار الأدوية علي الأقل بنسبة 58%.

وحذرت القطاعات الصحية في بيان من مغبة نتائج القرار وضمنتها في عدم امكانية حصول المواطن على الأدوية نتيجة الندرة وإرتفاع الأسعار, وتوقعت خروج شركات الأدوية الصغيرة والمتوسطة من السوق مما يعني تسريح المئات وربما الالاف من الصيادلة والقذف بهم خارج سوق العمل .

وحول القرار القاضي بإيقاف إستيراد الأدوية اشار البيان الى ان الأدوية التي يتم صناعتها محليا محدودة و الكمية المنتجة محليا تغطي فقط(30%)من حوجة البلاد منها حسب تقديرات وزارة الصناعة .

وحول تسمية الادوية باسمائها العلمية بدلا من التجارية اشار البيان الى ان الغرض منه احداث (انقلاب في سوق الدواء) وذلك باستبدال الادوية الاصلية بالادوية الجنيسة (غير الاصلية) لكن بدون تاهيل بني تحتية من معامل وغيرها قادرة علي ضبط التكافؤ الحيوي وكشف البيان عن تجهيز مجموعة من الشركات التي تتبع لجهات بعينها من اجل الهيمنة علي سوق الدواء عبر شركات الادوية الجنيسة. وعد البيان الخطوة تضليل الراي العام بان زيادة العرض عن طريق زيادات عدد الصيدليات بالغاء القانون الذي يحدد ال100 متر الفاصل بين الصيدليات سوف يحل ازمة ندرة وغلاء الدواء.