القرارات من الرئيس تجمع قوي تحرير السودان

بسم الله الرحمن الرحيم تجمع قوي تحرير السودان مكتب الرئيس قرارات رئيس التجمع لسنة 2018 قرار رقم( 1) ويسمي بقرار اعفاء عملا بالسلطات المخوله لرئيس تجمع قوي تحرير السودان واستنادا بموجب الماده (8/4)الفقره(19) من دستور التجمع اصدر القرار الاتي نصه :- يعفي كل من الاتيه اسماؤهم من مناصبهم 1/الرفيق/ امام محمد داود من التدريب والتاهيل 2/ الرفيق اسماعيل محمد اسماعيل من نائب امانة الاعلام 3/ نورالدين اسحاق جمعه (زرقي) من امانة الشباب والطلاب صدر تحت توقيعي في الاول من يناير من العام 2018م وعلي جهات الاختصاص وضع القرار تحت التنفيذ - صوره من القرار الي كل من :- = الرفيق امام محمد داود = اسماعيل محمد اسماعيل = نورالدين اسحق جمعه (زرقي) =الاعلام الطاهر حجر رئيس تجمع قوي تحرير السودان
بسم الله الرحمن الرحيم تجمع قوي تحرير السودان مكتب الرئيس قرارت رئيس التجمع قرار رقم (2) لسنة 2018 يسمي هذا القرار بقرار تعيين امناء ونوابهم ويبدا العمل به فور التوقيع عليه عملا بالسلطات المخولة لرئيس تجمع قوي تحرير السودان واستنادا علي موجب الماده (8/4) الفقره (20) من الدستور اصدر القرار الاتي نصه:- يعين كل من الاتيه اسماؤهم امناء امانات ونواب امناء وهم 1/امام محمد داود امينا لامانة البحوث والدراسات الاستراتيجية 2/نورالدين اسحاق جمعه (زرقي) امينا لشئون التدريب والتأهيل 3/ادم الطاهر حسب الله امينا لشئون المال والاقتصاد 4/معتصم علي عبدالله يعقوب امينا لشئون الشباب والطلاب 5/ مني حسين ابكر دقيش نائبةامانة المراة والطفل 6/ حواء سليمان الدومة نائبة لامانة الشباب والطلاب 7/ تبن ابكر عبدالله بخور نائبا لامانة المال والاقتصاد صدر تحت توقيعي في اليوم الاول من يناير للعام 2018م وعلي جهات الاختصاص وضع القرار تحت التنفيذ صوره من القرار لكل من :- = الرفيق امام محمد داود = نورالدين اسحق جمعه (زرقي) = ادم الطاهر حسب الله = معتصم علي عبدالله = مني حسين ابكر = حواء سليمان الدومة = تبن ابكر عبدالله بخور = الاعلام
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