القبض علي المتهم الرئيسي في أحداث الحمر والكبابيش

الخرطوم 4-3-2018م(سونا)- ألقت قوات الدعم السريع علي الحدود الليبية القبض علي المتهم الرئيسي في الأحداث الدامية التي وقعت بين قبيلتي الحمر والكبابيش العام الماضي بولايتي شمال وغرب كردفان والمدعو محميد . وقال مولانا عمر احمد محمد النائب العام في تصريح لوكالة السودان للانباء إن المتهم تم تسليمه للشرطة وشرعت النيابة العامة في التحري معه.
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