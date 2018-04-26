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القبض على مدير عام شركة الأقطان، والتحقيق معه في 100 مليون دولار

26-04-2018, 06:10 PM

صحيفة الصيحة السودانية
<aصحيفة الصيحة السودانية
تاريخ التسجيل: 06-02-2015
مجموع المشاركات: 1841

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القبض على مدير عام شركة الأقطان، والتحقيق معه في 100 مليون دولار

    06:10 PM April, 26 2018

    سودانيز اون لاين
    صحيفة الصيحة السودانية-الخرطوم-السودان
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    الخرطوم: الصيحة

    ألقت السلطات الأمنية أمس القبض على مدير شركة السودان للأقطان محيي الدين علي محمد، وأخضعته للتحقيق في تجاوزات مالية، والخسائر المتلاحقة التي ضربت الشركة منذ فترة توليه رئاستها في العام 2012م وشمل التحري في مخالفات بلغت أكثر من 100 مليون دولار نتاج زراعة 380 ألف فدان زرعت قبل قضية الأقطان الشهيرة، بالإضافة إلى أكثر من تريليون جنيه. وشمل التحري بيع أكثر 76 ألف بالة قطن بالجنيه السوداني بدلاً من الدولار وإحداث خسائر مالية للشركة تجاوزت الـ" 258" مليون جنيه، وكشفت مصادر موثوقة أن التحقيقات قد تطال موظفين بالشركة وموظفين كباراً بشركة سيرفكوت التي لحقت بها خسائر كبيرة نتاج المبالغ الكبيرة التي حولت لها من شركة الأقطان.

    وكانت "الصيحة" قد نشرت تحقيقاً بالمستندات حول الخسائر المالية الكبيرة التي لحقت بالشركة، وليس بعيداً عن التحقيق الحريق الذي طال أكثر من 4000 بالة من القطن في الفاو.
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