القبض على عصابة بطرفها 15 ألف دولار مزيفة



06:16 PM April, 26 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة اليوم التالي-الخرطوم-السودان

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شرق النيل – إبتسام خالد

تمكنت مباحث شرطة محلية شرق النيل، مساء أمس، من القبض على عصابة أجنبية مكونة من ستة أفراد (ثلاثة سوريين وثلاثة عراقيين)، ضبط بحيازتهم (15.300) دولار مزيفة، واعترف رئيس العصابة، سوري الجنسية، في التحريات معه بارتكابه الجريمة، وذكر أن تزييف العملة يتم خارج البلاد بلبنان وتهريبها إلى السودان عبر المطار داخل طلمبات غاطسة، وهي مجوفة من الداخل ويوضع بها مبلغ (20.000) دولار بالغطاسة الواحدة.