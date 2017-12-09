كيفية الحصول على (الطاعون)
منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مرحبا Guest [دخول]
اخر زيارك لك: 24-12-2017, 05:31 AM الصفحة الرئيسية

اخبار و بيانات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »

القبض على المتهم وجلسة في قضية المكفوف ناصر بالقضارف غدا

09-12-2017, 05:43 AM

اخبار سودانيزاونلاين
<aاخبار سودانيزاونلاين
تاريخ التسجيل: 25-10-2013
مجموع المشاركات: 2741

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube


القبض على المتهم وجلسة في قضية المكفوف ناصر بالقضارف غدا

    05:43 AM December, 08 2017

    سودانيز اون لاين
    اخبار سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة
    مكتبتى
    رابط مختصر



    ينظر القاضي مولانا مقبل بمحكمة جنايات القضارف غدا الأحد الساعة 8 صباحا في قضية المكفوف محمد أبراهيم آدم ناصر .

    وكان المتهم الشرطي محمد فضل محمد ابراهيم (مزيكا) قد تغيب من الجلسة الماضية (29/11/2017) وأصدر القاضي قرارا بالقبض عليه لعدم الحضور ليمثل أمام المحكمة غدا .

    هذا وقد فتح ناصر بلاغا بالمادة 142 (رقم البلاغ 2673) ضد مجهولين اعتدوا عليه بالضرب والإساءات وإتلاف الممتلكات زعموا أنهم من الشرطة ليتضح لاحقا أنهم فعلا من الشرطة ، وقد تعرّف ناصر بالصوت على محمد فضل محمد ابراهيم (مزيكا) الذي هو شرطي ويقود عربة اتحاد المكفوفين . ويأتي الاعتداء على ناصر على خلفية اعتراضه على الفساد الإداري والمالي باتحاد المكفوفين بالقضارف الذي يترأسه محمد عوض منذ 20 سنة .

    لمزيد من التفاصيل تلفون محمد إبراهيم آدم ناصر 0919258561

    حضورك للمحكمة يمثل مناصرة لناصر

    الصورة مع ناصر في الجلسة السابقة
                   |Articles |News |مقالات |بيانات

[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات
فيديوهات سودانيزاونلاين Sudanese Online Videos
صور سودانيزاونلاين SudaneseOnline Images
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
Sudanese Online Wikipedia



فيس بوك جوجل بلس تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست Google News
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
 اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين 		News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de