القبض على المتهم وجلسة في قضية المكفوف ناصر بالقضارف غدا



05:43 AM December, 08 2017 سودانيز اون لاين

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ينظر القاضي مولانا مقبل بمحكمة جنايات القضارف غدا الأحد الساعة 8 صباحا في قضية المكفوف محمد أبراهيم آدم ناصر .



وكان المتهم الشرطي محمد فضل محمد ابراهيم (مزيكا) قد تغيب من الجلسة الماضية (29/11/2017) وأصدر القاضي قرارا بالقبض عليه لعدم الحضور ليمثل أمام المحكمة غدا .



هذا وقد فتح ناصر بلاغا بالمادة 142 (رقم البلاغ 2673) ضد مجهولين اعتدوا عليه بالضرب والإساءات وإتلاف الممتلكات زعموا أنهم من الشرطة ليتضح لاحقا أنهم فعلا من الشرطة ، وقد تعرّف ناصر بالصوت على محمد فضل محمد ابراهيم (مزيكا) الذي هو شرطي ويقود عربة اتحاد المكفوفين . ويأتي الاعتداء على ناصر على خلفية اعتراضه على الفساد الإداري والمالي باتحاد المكفوفين بالقضارف الذي يترأسه محمد عوض منذ 20 سنة .



لمزيد من التفاصيل تلفون محمد إبراهيم آدم ناصر 0919258561



حضورك للمحكمة يمثل مناصرة لناصر



الصورة مع ناصر في الجلسة السابقة



