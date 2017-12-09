القبض على المتهم وجلسة في قضية المكفوف ناصر بالقضارف غدا

ينظر القاضي مولانا مقبل بمحكمة جنايات القضارف غدا الأحد الساعة 8 صباحا في قضية المكفوف محمد أبراهيم آدم ناصر .
وكان المتهم الشرطي محمد فضل محمد ابراهيم (مزيكا) قد تغيب من الجلسة الماضية (29/11/2017) وأصدر القاضي قرارا بالقبض عليه لعدم الحضور ليمثل أمام المحكمة غدا .
هذا وقد فتح ناصر بلاغا بالمادة 142 (رقم البلاغ 2673) ضد مجهولين اعتدوا عليه بالضرب والإساءات وإتلاف الممتلكات زعموا أنهم من الشرطة ليتضح لاحقا أنهم فعلا من الشرطة ، وقد تعرّف ناصر بالصوت على محمد فضل محمد ابراهيم (مزيكا) الذي هو شرطي ويقود عربة اتحاد المكفوفين . ويأتي الاعتداء على ناصر على خلفية اعتراضه على الفساد الإداري والمالي باتحاد المكفوفين بالقضارف الذي يترأسه محمد عوض منذ 20 سنة .
لمزيد من التفاصيل تلفون محمد إبراهيم آدم ناصر 0919258561
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