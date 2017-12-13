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القاهرة تفرج عن 300 سوداني اعتقلوا في شلاتين

13-12-2017, 02:47 PM

صحيفة اليوم التالي
<aصحيفة اليوم التالي
تاريخ التسجيل: 13-03-2015
مجموع المشاركات: 376

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القاهرة تفرج عن 300 سوداني اعتقلوا في شلاتين

    02:47 PM December, 13 2017

    سودانيز اون لاين
    صحيفة اليوم التالي-الخرطوم-السودان
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    القاهرة ـ صباح موسى
    كشف عبد الحميد البشرى قنصل السودان العام بالقاهرة عن إطلاق السلطات المصرية سراح ما يقارب (300) سوداني اليوم (الأربعاء)، كان قد تم القبض عليهم في منطقة شلاتين قبل (6) أشهر
    وقال البشرى لـ(اليوم التالي) إن قرار الإفراج جاء بعد مباحثات بين الجانبين السوداني والمصري في اجتماعات اللجنة القنصلية المشتركة بين البلدين والتي عقدت في الخرطوم يومي (5 و6) نوفمبر الماضي، وأشار إلى أن القنصلية قادت مباحثات طويلة بهذا الشأن، لافتا إلى أنه سيتم تسليم المفرج عنهم للجانب السوداني عند ميناء قسطل. وكانت القاهرة طالبت باستخراج وثائق سودانية للمحتجزين لترحيلهم إلى الخرطوم، إلا أن الجانب السوداني كان يرى أنهم كانوا داخل الأراضي السودانية.
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