القاعدة العريضة للحركة ألشعبيَّة لتحرير ألسودان ــ شمال/ بفرنسا/ نعي أليم

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قال تعالى: ((هُوَ يُحيِ وَيُمِيتُ وَ إلَيهِ تُرجَعُونَ)) ألآية 56ــ سورة يونس.

بمزيدٍ من الحزن وألأسى، تنعى ألقاعدة العريضة للحركة الشعبيَّة لِتحرير السودان (ش) بفرنسا، وفاة ألقائد/ سايمون كالو سومي، شهيد ألنضال الثوري للحركة الشعبيَّة وألجيش ألشعبي لِتحرير ألسودان (ش)، من أجل كافة ألشعب ألسوداني المظلوم، ولتحقيق ألسودان ألجديد، دولة ألقانون، ألأمن، والسلام، والعدالة بين ألناس، وألسهر على حقوق ألإنسان، وممارسة ألديموقراطيَّة ألحقيقيَّة ألتامة في البلاد دون شوائب أو تدليس. ذالك هو درب النضال الثوري والكفاح المُستميت الذى تبنَّاه وسلكه ألشهيد ألقائد/سايمون كالو سومي، منذ إدراكه بقضايا السودان ألمُتَشَعِّبَه، إلى مماته، وكما قدَّر الله، في سرير المستشفى، بمدينة نيروبي عاصمة كينيا، بتاريخ 19/12/2017م، ِلمرض عانى منه.

إنضمَّ وساهم هذا القائد الشهيد، في بناء الحركة و الجيش الشعبي لتحرير السودان (1983)، وقد نجح في تنفيذ وإنجاز عدة مهام أوكلت أليه. ثمَّ واصل مجهودَه الثوريِّ، في بِناء ألحركة ألشعبيَّة و ألجيش ألشعبيِّ لتحرير السودان، وأُوكلت أليه مهام: حاكم إقليم جبال النوبة و رئيس ألحركة الشعبيَّة لتحرير السودان (ش) / جنوب كردفان.

تعازينا لجميع أفراد أسرته، أقاربه، وأهله، وكذالك، لجميع ألحركة الشعبيَّة وألجيش ألشعبي لتحرير السودان (ش)، ولكل جماهير الشعب السودانيِّ ألمظلوم؛ ونسأل ألله العليِّ ألقدير أن يُدخله فسيح جنَّاته، وأن يلهمنا جميعاً ألصبر والسلوان؛ إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.

ونَعِدُكَ أنَّ ألنضال مستمر، ألنضال مستمر، حتى ألنصر، بقيادة ألفريق/ عبد العزيز آدم ألحلو/ رئيس ألحركة ألشعبيَّة لِتحرير ألسودان (ش)، وألقائد ألعام للجيش ألشعبي لِتحرير السودان (ش).



ألقاعدة العريضة للحركة ألشعبيَّة لِتحرير ألسودان (ش) / بفرنسا.

عنهم / د. أحمد عثمان تيَّه كافي.

باريس/ 21/12/2017م.















