العنف ضد المرأة وعلى أساس النوع في ندوة رابطة المحامين بلندن



05:24 AM November, 01 2018 سودانيز اون لاين

محمد علي ـ لندن-لندن-UK

مكتبتى

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مكتب حقوق الإنسان

برابطة المحامين والقانونيين السودانيين في بريطانيا

يدعوكم باسم الرابطة لحضور المائدة المستديرة حول:

(العنف ضد المرأة والعنف القائم على أساس النوع في السودان)

والباب مفتوح لكل من يرغب في تقديم مداخلة مكتوبة أو شفاهة حول المحاور التالية:

· تعريف العنف ضد المرأة.

· التعريف حسب إعلان الأمم المتحدة.

· أشكال العنف ضد المرأة.

· الحماية القانونية الواجبة للمرأة السودانية.

· العادات الضارة والمفاهيم الاجتماعية التي تجذر التمييز ضد المرأة في السودان.

· حماية الأطفال.

· قانون النظام العام.

· التدابير اللآزمة للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة

ويعقب ذلك حصيلة النقاش والتوصيات.

الزمان: الأحد 4 نوفمبر 2018م، من الساعة 6 إلى الساعة التاسعة مساءً والدعوة عامة.

المكان: المركز السوداني السماني التربوي

Rumi’s Cave, Carlton Vale, London, NW5 6HH

Queens Park Station

6، 31، 32، 187، 316، 328

