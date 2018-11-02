العنف ضد المرأة وعلى أساس النوع في ندوة رابطة المحامين بلندن

التجمع الاتحادي المعارض بامريكا الشمالية يقدم ندوة بعنوان ازمة الطبقة الوسطي السودانية
منبر التجاني الطيب يدعوكم لحضور ندوة بعنوان حَوَلْ أَزمة السُودّان الراهنة وسُبل الحّل
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02-11-2018, 04:24 AM

محمد علي ـ لندن
<aمحمد علي ـ لندن
تاريخ التسجيل: 16-11-2014
مجموع المشاركات: 157

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العنف ضد المرأة وعلى أساس النوع في ندوة رابطة المحامين بلندن

    05:24 AM November, 01 2018

    سودانيز اون لاين
    محمد علي ـ لندن-لندن-UK
    مكتبتى
    رابط مختصر




    مكتب حقوق الإنسان
    برابطة المحامين والقانونيين السودانيين في بريطانيا
    يدعوكم باسم الرابطة لحضور المائدة المستديرة حول:
    (العنف ضد المرأة والعنف القائم على أساس النوع في السودان)
    والباب مفتوح لكل من يرغب في تقديم مداخلة مكتوبة أو شفاهة حول المحاور التالية:
    · تعريف العنف ضد المرأة.
    · التعريف حسب إعلان الأمم المتحدة.
    · أشكال العنف ضد المرأة.
    · الحماية القانونية الواجبة للمرأة السودانية.
    · العادات الضارة والمفاهيم الاجتماعية التي تجذر التمييز ضد المرأة في السودان.
    · حماية الأطفال.
    · قانون النظام العام.
    · التدابير اللآزمة للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة
    ويعقب ذلك حصيلة النقاش والتوصيات.
    الزمان: الأحد 4 نوفمبر 2018م، من الساعة 6 إلى الساعة التاسعة مساءً والدعوة عامة.
    المكان: المركز السوداني السماني التربوي
    Rumi’s Cave, Carlton Vale, London, NW5 6HH
    Queens Park Station
    6، 31، 32، 187، 316، 328
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