العنف ضد المرأة وعلى أساس النوع في ندوة رابطة المحامين بلندن

مكتب حقوق الإنسان برابطة المحامين والقانونيين السودانيين في بريطانيا يدعوكم باسم الرابطة لحضور المائدة المستديرة حول: (العنف ضد المرأة والعنف القائم على أساس النوع في السودان) والباب مفتوح لكل من يرغب في تقديم مداخلة مكتوبة أو شفاهة حول المحاور التالية: · تعريف العنف ضد المرأة. · التعريف حسب إعلان الأمم المتحدة. · أشكال العنف ضد المرأة. · الحماية القانونية الواجبة للمرأة السودانية. · العادات الضارة والمفاهيم الاجتماعية التي تجذر التمييز ضد المرأة في السودان. · حماية الأطفال. · قانون النظام العام. · التدابير اللآزمة للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ويعقب ذلك حصيلة النقاش والتوصيات. الزمان: الأحد 4 نوفمبر 2018م، من الساعة 6 إلى الساعة التاسعة مساءً والدعوة عامة. المكان: المركز السوداني السماني التربوي Rumi’s Cave, Carlton Vale, London, NW5 6HH Queens Park Station 6، 31، 32، 187، 316، 328
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