العملية السياسية وقراءة مآلاتها وأثر ذلك على مستقبل الثورة السودانية*

محمد علي ـ لندن يسر الحراك الثوري السوداني في المملكة المتحدة دعوتكم للمشاركة في الندوة الجماهيرية الحوارية المفتوحة حول الوضع السياسي السوداني الراهن وتطلعات وآمال الحركة الجماهيرية*. *سوف يتحدث فيها*: 1/ المهندس عادل خلف الله الناطق بإسم حزب البعث العربي الإشتراكي الأصل*. 2/ بازرعة علي عبد الماجد قيادي في حزب الأمة القومي 3/ الناشط السياسي والباحث في قضايا الصراع في السودان المعز لدين الله مضوي 4/ القانوني والناشط السياسي ناجي أحمد عباس *الزمان: الجمعة الموافق 16 ديسمبر 2022م الساعة السادسة مساءً بتوقيت لندن الثامنة مساءً بتوقيت السودان*. *لا شرعية لا مشاركة لا مساومة*.
*سوف يتم نقل هذا اللقاء عبر رابط الزوووم التالي*: 's Personal Meeting Room
Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/2269433817؟pwd=ZWY3K2ZNamdsRWRsdGFLMk1vL2djUT09https://us02web.zoom.us/j/2269433817؟pwd=ZWY3K2ZNamdsRWRsdGFLMk1vL2djUT09 ايضاً يمكن إستخدام: Meeting ID: 2269433817 Passcode: kKhDe3 *كما سوف يتم نقل هذا اللقاء الهام عبر الصفحة الخاصة بالحراك في الفيس بوك التالية:* https://www.facebook.com/106649695253335/videos/3122415688023999/؟app=fblhttps://www.facebook.com/106649695253335/videos/3122415688023999/؟app=fbl *للتواصل مع لجنة إعلام الحراك الثوري السوداني في المملكة المتحدة يُمكن إستخدام وسيلة التواصل التالية*: *+447388831324* *أ. كمال السِّر
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