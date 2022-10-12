العملية السياسية وقراءة مآلاتها وأثر ذلك على مستقبل الثورة السودانية*

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12-10-2022, 10:52 PM

محمد علي ـ لندن
<aمحمد علي ـ لندن
تاريخ التسجيل: 11-16-2014
مجموع المشاركات: 452

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مكتبة سودانيزاونلاين
العملية السياسية وقراءة مآلاتها وأثر ذلك على مستقبل الثورة السودانية*

    10:52 PM December, 10 2022

    سودانيز اون لاين
    محمد علي ـ لندن-لندن-UK
    مكتبتى
    رابط مختصر





    محمد علي ـ لندن
    يسر الحراك الثوري السوداني في المملكة المتحدة دعوتكم للمشاركة في الندوة الجماهيرية الحوارية المفتوحة حول الوضع السياسي السوداني الراهن وتطلعات وآمال الحركة الجماهيرية*.
    *سوف يتحدث فيها*:
    1/ المهندس عادل خلف الله الناطق بإسم حزب البعث العربي الإشتراكي الأصل*.
    2/ بازرعة علي عبد الماجد قيادي في حزب الأمة القومي
    3/ الناشط السياسي والباحث في قضايا الصراع في السودان المعز لدين الله مضوي
    4/ القانوني والناشط السياسي ناجي أحمد عباس
    *الزمان: الجمعة الموافق 16 ديسمبر 2022م الساعة السادسة مساءً بتوقيت لندن الثامنة مساءً بتوقيت السودان*.
    *لا شرعية لا مشاركة لا مساومة*.

    *سوف يتم نقل هذا اللقاء عبر رابط الزوووم التالي*:
    ‏'s Personal Meeting Room

    ‏Join Zoom Meeting
    ‏https://us02web.zoom.us/j/2269433817؟pwd=ZWY3K2ZNamdsRWRsdGFLMk1vL2djUT09https://us02web.zoom.us/j/2269433817؟pwd=ZWY3K2ZNamdsRWRsdGFLMk1vL2djUT09
    ايضاً يمكن إستخدام:
    Meeting ID: 2269433817
    Passcode: kKhDe3
    *كما سوف يتم نقل هذا اللقاء الهام عبر الصفحة الخاصة بالحراك في الفيس بوك التالية:*
    ‏https://www.facebook.com/106649695253335/videos/3122415688023999/؟app=fblhttps://www.facebook.com/106649695253335/videos/3122415688023999/؟app=fbl
    *للتواصل مع لجنة إعلام الحراك الثوري السوداني في المملكة المتحدة يُمكن إستخدام وسيلة التواصل التالية*:
    *+447388831324*
    *أ. كمال السِّر




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