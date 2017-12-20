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العقرب وبروق الحنين لـ وجدي كامل في شروق القضارف

05:50 AM December, 19 2017 سودانيز اون لاين

اخبار سودانيزاونلاين-فنكس-اريزونا-الولايات المتحدة

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تم عرض فيلم "العقرب" إعداد وإخراج الدكتور وجدي كامل ضمن أنشطة منتدى شروق الثقافي بالقضارف ـ بقاعة عدن ـ مساء الخميس الماضي . أمّ لفيف من المثقفين والمهتمين الفعالية الأولى من النشاط المزدوج الذي جاء تحت عنوان (يومان سينما ! في شروق مع وجدي كامل) .

ويحكي فيلم "العقرب" ـ الذي فاز بالجائزة الأولى في مهرجان الإذاعات والتفلزيونات الأفريقية بكينيا عام 2003 ـ يحكي قصة الفيضانات التي تجتاح المناطق المتاخمة للنيل بالسودان على الضفتين .

بعد عرض فيلم (العقرب) والذي يبدأ بمشهد لعقرب تزحف متربصة بضحية ما ، الشيء الذي يجعل المشاهد يتوقع أن ثمة شخص سيكون لديغ العقرب السامة وأن الأحداث ستسير في هذا التجاه ، وفجأة يظهر ذلك الرجل المتعرق الوجه فيظن المشاهد أنها اللدغة! وتتوغل الكاميرا في تضاريس الوجه فتظهر الأرض ويتضح أن العروق شقوق لتلدغ الأمواج البيوت . فيلم العقرب فيلم يحتفي بالصورة يعج بالنغم وهدير الأمواج وزغزغة الطيور .

ووصف الأستاذ درديري ساتي الفيلم بالشاعرية . ومن ناحيتها قالت الأستاذة رفيدة محمد الحسن/الجمعية السودانية للمعرفة أنه رغم المأساة إلا أن الفيلم يتضمن الأمل إذ أن الحياة عاودت مرة أخرى بعد انتهاء الفيضان ، وعلّق الدكتور وجدي كامل منوها إلى أنهم عمروا أرضهم استعدادا للدغة قادمة ، وأضاف وجدي أنه عرضَ هذا الفيلم كثيرا لكن لم ينتبه أحد إلى أن هنالك مشهد تصاب فيه العقرب بحجر في دلالة رمزية لإمكانية القضاء على لدغة الفيضان . وقال أن الذي يجمع بين العقرب والفيضان هو الفعل المؤذي المفاجئ .

وتم عرض فيلم (بروق الحنين) الذي يفتح الأسئلة حول أكبر حدث في تاريخ السودان منذ استقلاله في العام 1956 ألا وهو انفصال الجنوب أو استقلاله حسب الزاوية التي تنظهر بها للأمر الجلل . وقد كان الفيلم مثيرا للجدل في الشمال والجنوب ولا يزال .

وقال الأستاذ وجدي خليفة رأينا الحنين في ولكننا لم نر بروق الوحدة ، وعلق الدكتور وجدي كامل قائلا أن الحنين حالة قائمة بذاتها ليس بالضرورة أن تترتب عليها نتائج لاحقة . وقال جعفر خضر/معلم أن الجوانب الإنسانية للفيلم هي الأكثر تأثيرا وأبكت البعض ، أمّا إفادات السياسيين فكثير منها ممجوج وأشار إلى غياب البعد الدولي للقضية في الفيلم .

قد أبدى الأستاذ حسين عثمان حسين المحامي رأيا فحواه أن الفيلم كان متحاملا على الشمال ، وفي المقابل رأى المخرج عوض مشاوي أن الفيلم كان متوازنا لم ينحاز إلى طرف دون الآخر . وأكد د.وجدي كامل أن الفيلم أثار ردود أفعال واسعة وقال حتى قبل عرض الفيلم لاحقته نظرات مرتابة في جنوب السودان وقد تم اعتقاله هو والمصور . وبعد العرض تمت مهاجمة الفيلم ودهست سيارة بجنوب السودان إحدى اللوائي أدلين بإفادتهن المظهرة لحنينها للشمال في الفيلم إذ أن الحس القومي الصاعد في الجنوب يأبى أي حنين لتلك الجهات . وأضاف أن استيلا قاتيانو تواجه ما تواجه نتاج لكلامها الذي يحن للشمال .

وقالت أ.رفيدة محمد الحسن أنها شاهدت فيلم "بروق الحنين" عدة مرات في كل مرة تكتشف شيئا جديدا ، ونبهت إلى اختلاف الصورة بين الفيلمين . وقارن د. وجدي كامل قائلا أن هنالك فارق زمني كبير بين الفيلمين وبين الكاميرات والتقنيات المستخدمة في فيلم (العقرب) الذي أُنتج لتلفزيون السودان وفيلم (بروق الحنين) الذي أُنتج لقناة الجزيرة .

وأضاف وجدي كامل لا يمكنك ان تعرض كل شيء في الفيلم وانما يفتح الفيلم مجرى ، متناولا الموضوع بشكل فني يمور بالأسئلة وليس من مهام الفن أن يخرج بتوصيات وحلول .

وتخلل الأمسية فاصل غنائي للفنان الرائع وليد يوسف . هذا وقد شكر نائب رئيس منتدى شروق الأستاذ حسن علي سرالختم الدكتور وجدي كامل والفنان وليد الذين تكبدا مشاق السفر إلى القضارف ليفيضا فنا سينمائيا وغناء للمهتمين بالقضارف ، ونوّه للأمسية التالية التي ستتناول كتاب (السينما : هرم الدولة المقلوب) للدكتور وجدي كامل .

جعفر خضر

يتبع الجزء الثاني من التقرير

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