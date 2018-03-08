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العثور على طفل بورتسودان المختطف

08-03-2018, 11:24 PM

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية
<aأخبار الحركة الجماهيرية السودانية
تاريخ التسجيل: 25-09-2017
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العثور على طفل بورتسودان المختطف

    10:24 PM March, 08 2018

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    أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني
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    شهدت مبانى محكمة الأسرة والطفل تجمعاً للاهالى بوسط مدينة بورتسودان عقب انتشار خبر العثور على الطفل المختطف من حى الأمان ادروب هيكتش واحتجازه بمبانى المحكمة.
    صرح للميدان أحد أقارب الطفل بأن الأسرة عثرت على الطفل برفقة المشتبه بهم بالصدفة بمستشفى بورتسودان يذكر ان الطفل فقد قبل أربعة ايام وأضاف وتم اقتياده إلى حى ام القرى والى مدينة سواكن ثم اتى به مختطفوه إلى مستشفى بورتسودان وهو فى حالة تخدير كامل.
    وكانت وسائل التواصل الاجتماعى قد شهدت انطلاق حملة كلنا ادروب فى إعادة حملة للتذكير بكلنا بدرى وهو الطفل الذى كان قد لقى حتفه بسنكات فى حادث واخفيت بقايا جثته فى بورتسودان لزمن غير قليل وأصدرت محكمة بورتسودان حكم بالإعدام فى مواجه المتهم.
    وندد المواطنون بما وصفه البعض من تزايد جرائم موجهة ضد الأطفال والمجتمع.
    الحادثة خلقت حالة من التكهنات فى انتظار بيان من الجهات الرسمية يفسر حالة الغموض المرتبط بالحادثة .
    المواطن أحمد بابكر صرح للميدان ان الحادثة زادت من مخاوف ان يكون الأمر مرتبطاً بأحاديث عن تجارة أعضاء بشرية , وابدى استغرابه من الحرية التى تحرك بها الجناة من حى الأمان بوسط المدينة إلى حى ام القرى بشرق المدينة ثم إلى مدينة سواكن التى تبعد أكثر من 70كيلو من بورتسودان ثم عودتهم إلى المستشفى الحكومى بوسط بورتسودان لتعثر على الطفل ادروب بالصدفة. وأضاف ان هذه الخطوط متشابكة وغامضة وعلى الجهات المسؤولة الإسراع بإعادة الطمأنينة للمواطنين وتوضيح الحقائق.
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