العاملون بمفوضية حقوق الإنسان ينعون المناضل السوداني أمين مكي مدني

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العاملون بمفوضية حقوق الإنسان ينعون المناضل السوداني أمين مكي مدني

    01:58 AM August, 31 2018

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    منذ 56 دقيقةالعاملون بمفوضية حقوق الإنسان ينعون المناضل السوداني أمين مدني

    سلمان إسماعيل
    نعى العاملون بمكتب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، المناضل الحقوقي السوداني الدكتور أمين مكي مدني، الذي وافته المنية، اليوم، في العاصمة السودانية الخرطوم.

    وكتب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية محمد النسور، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رحم الله الفقيد أمين مكي، باسم كل العاملين في مكتب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نتقدم بالتعازي القلبية الحارة لأسرة ورفاق الفقيد".

    ويعد مكي مدني، وهو وزير سابق في الحكومة الانتقالية "1985/1986"، أحد أبرز قادة العمل المعارض في السودان، حيث رأس مبادرة المجتمع المدني العضوة في تحالف "نداء السودان".

    وأمين مكي مدني من مواليد مدينة ود مدني في 2 فبراير 1939، وحصل على درجة الدكتوراه في القانون الجنائي المقارن من جامعة "أدنبره" في 1970، وماجستير في القانون بدرجة الامتياز من جامعة لندن 1965، ودبلوم القانون المدني من جامعة لوكسمبورج 1964، وليسانس في الحقوق من جامعة الخرطوم 1962.

    وسبق أن كان عضوًا باللجنة الدولية للاستقصاء حول الحرب الإسرائيلية اللبنانية عام 2006، وهو كاتب تقرير الخلفية للجنة الدولية للحقوقيين عن حالة حقوق الإنسان في السودان.

    وكان لـ"مدني" دور بارز في حركة حقوق الإنسان أثرت في اختياره لتولي مواقع بارزة في الأمم المتحدة في المراحل الحرجة، حيث كان المؤسس لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في العام 1994، ثم مديرًا للمكتب الإقليمي للمفوضية في المنطقة العربية، ومديرًا لقسم حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق 2003، ومديرًا لقسم حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في كوسوفو.
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