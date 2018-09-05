العاملون بالمركز القومي للعلاج بالاشعة والطب النووي يشكون من تاخر مرتباتهم



07:16 PM September, 05 2018 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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شكا العاملون بالمركز القومي للعلاج بالاشعة والطب النووي من تأخر صرف مرتبات شهر يوليو والاجر الاضافي لشهر اغسطس في وقت كشفوا عن صرف مستحقات عطلة عيد الاضحى المنصرم للادارين دون العاملين بواسطة كبير الصرافين بالمركز واعتبروه تمييز وتجاوز غير مقبول في وقت تم توجهه العاملين للصرف عبر البنوك والصرافات ما زاد من معاناتهم بسبب ازمة توفر السيولة بالبنوك .

وكشفت مستندات ان 10 من الادارين تسلموا استحقاق عطلة عيد الاضحى قبل العطلة وعادة يتم صرف الاستحقاق بعد عام من تصديقه ، واعتبر العاملون بالمركز ما حدث تجاوزا وتمييزا غير مبرر وشددو على ضرورة منحهم استحقاقاتهم المالية من حوافز واستحقاقات في موعدها ودون تماطل اسوة بالادارين بالمركز .