الطيب مصطفى: الاقتصاد يُدار بطريقة البصيرة أم حمد



06:12 PM April, 26 2018 سودانيز اون لاين

صحيفة اليوم التالي-الخرطوم-السودان

مكتبتى

رابط مختصر



‏



البرلمان – رندا عبد الله

وصف نواب برلمانيون تقرير الهيئة التشريعية القومية للرد على خطاب رئيس الجمهورية بالناعم، وبعيد عن الدقة والحصافة، وأغفل الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وقال الطيب مصطفى، رئيس لجنة الإعلام والاتصالات بالبرلمان، إن السياسات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخراً، فشلت في خفض سعر الدولار مقابل الجنيه، وشدد على ضرورة القبض على مراكز القوى التي تتحكم في الأموال حال الرغبة في محاربة الفساد وليس القبض على من سماهم بالصغار.

وهاجم مصطفى خلال مداولات الهيئة التشريعية للرد على خطاب البشير، تحجيم السيولة في المصارف، وأشار إلى أن المواطنين لا يستطيعون “الآن سحب أموالهم من البنوك”، واصفاً الطريقة التي يُدار بها الاقتصاد بـ(اقتصاد البصيرة أم حمد).

وقال بشير آدم رحمة، النائب البرلماني، إن التقرير لم يظهر ملاحظات قدمها كتابة للجنة، بينما كشف نواب عن وجود مشكلة حقيقية تتمثل في غياب النواب، في وقت دافع عمر سليمان، نائب رئيس الهيئة التشريعية، عن التقرير مشيراً إلى أنه استوعب جميع الملاحظات المقدمة من النواب.