الطالب المعتقل نصر الدين مختار يفقد بصره نتيجة التعذيب في جهاز الامن



05:33 PM December, 09 2017 سودانيز اون لاين

أخبار الحركة الجماهيرية السودانية-نشرة يومية تصدر عن مكتب الاعلام المركزي للحزب الشيوعي السوداني

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كشفت أسرة نصر الدين مختار الطالب فى جامعة القرآن الكريم والمعتقل لدى جهاز الأمن لأكثر من ثلاثة أشهر، كشفت عن فقدانه للبصر في عينه اليسرى وأنه مصاب بجروح غائرة في رجليه بسبب الضرب والتعذيب. وكشف عصام شقيق المعتقل نصر الدين لراديو دبنقا امس الجمعة عن دخول شقيقه فى إضراب عن الطعام لمدة ثلاثة أيام متتالية منذ يوم الأربعاء داخل زنزانته الانفرادية مما أدى إلى تدهور حالته الصحية. وقال إن السلطات لم تسمح لأسرته بزيارته منذ اعتقاله في 22 أغسطس الماضى سوى مرتين فقط. وأشار عصام إلى أن شقيقه مصاب باذي بالغ فى عينه ورجله اليسرى نتيجة الضرب والتعذيب. وسبق أن اعتقل نصر الدين وعذب عام 2014. وطالبت الأسرة بإطلاق سراحه فورا أو تقديمه لمحاكمة عادلة وناشدت المنظمات الدولية وخاصة العفو الدولية والاتحاد الأوروبي ومنظمات المجتمع المدني للتدخل لإنقاذ حياة ابنها. وكانت منظمات حقوقية وإنسانية وعلى وجه الخصوص هيئة محامي دارفور ومنظمة العفو الدولية، أمنستي، طالبت السلطات بالإطلاق الفوري غير المشروط لسراح نصرالدين مختار رئيس رابطة طلاب دارفور السابق بجامعة القرأن الكريم كما طالبت بضمان عدم تعرضه للتعذيب أو المعاملة السيئة خلال فترة اعتقاله والسماح لذويه بزيارته.