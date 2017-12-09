الطالب المعتقل نصر الدين مختار يفقد بصره نتيجة التعذيب في جهاز الامن

كشفت أسرة نصر الدين مختار الطالب فى جامعة القرآن الكريم والمعتقل لدى جهاز الأمن لأكثر من ثلاثة أشهر، كشفت عن فقدانه للبصر في عينه اليسرى وأنه مصاب بجروح غائرة في رجليه بسبب الضرب والتعذيب. وكشف عصام شقيق المعتقل نصر الدين لراديو دبنقا امس الجمعة عن دخول شقيقه فى إضراب عن الطعام لمدة ثلاثة أيام متتالية منذ يوم الأربعاء داخل زنزانته الانفرادية مما أدى إلى تدهور حالته الصحية. وقال إن السلطات لم تسمح لأسرته بزيارته منذ اعتقاله في 22 أغسطس الماضى سوى مرتين فقط. وأشار عصام إلى أن شقيقه مصاب باذي بالغ فى عينه ورجله اليسرى نتيجة الضرب والتعذيب. وسبق أن اعتقل نصر الدين وعذب عام 2014. وطالبت الأسرة بإطلاق سراحه فورا أو تقديمه لمحاكمة عادلة وناشدت المنظمات الدولية وخاصة العفو الدولية والاتحاد الأوروبي ومنظمات المجتمع المدني للتدخل لإنقاذ حياة ابنها. وكانت منظمات حقوقية وإنسانية وعلى وجه الخصوص هيئة محامي دارفور ومنظمة العفو الدولية، أمنستي، طالبت السلطات بالإطلاق الفوري غير المشروط لسراح نصرالدين مختار رئيس رابطة طلاب دارفور السابق بجامعة القرأن الكريم كما طالبت بضمان عدم تعرضه للتعذيب أو المعاملة السيئة خلال فترة اعتقاله والسماح لذويه بزيارته.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة