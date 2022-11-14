الصوارمي خالد سعد يعلن عن تكوين قوات مسلحة جديدة

أعلن متقاعدين ومعاشيين بالقوات المسلحة تكوين قوات كيان الوطن العسكري مؤكدين أن هذه القوات منتشرة بكل ولايات السودان واسندت رئاسة القوات للواء محمد رحمة الله وتم تعين الناطق الرسمي السابق باسم القوات المسلحة السودانية الصوارمي خالد سعد قائد عاما لهذه القوات ولدي مخاطبته التدشين بمركز الحاكم للخدمات الصحفية كشف الصوارمي ان هذا الكيان هو عسكري ولدية قوات مسلحة كاشفا عن وجود اكثر من 28 هدف لهذه القوات أبرزها إلغاء اتفاقية جوبا فضلا عن التمسك بوطنية القوات المسلحة ووحدتها وغيرها نافيا منح رتب عسكرية لهذه القوات مؤكده قدرتها على تنظيم هذه القوات وأضاف ليس لدينا صدام مع كل القوات النظامية
عناوين الاخبار بسودانيزاونلاينSudaneseOnline اليوم الموافق November, 12 2022
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