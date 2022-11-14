الصوارمي خالد سعد يعلن عن تكوين قوات مسلحة جديدة

شهداء الثورة السودانية من ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ يوم انقلاب البرهان
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11-14-2022, 12:24 PM

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تاريخ التسجيل: 10-25-2013
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الصوارمي خالد سعد يعلن عن تكوين قوات مسلحة جديدة


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  • الرئيس السيسي يتبني الدفاع عن ضحايا تغييرات المناخ كتبه أ.د. عادل السعدني
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  • تعرف على كيف تم إحباط المحاولة الإنقلابة الكيزانية الدموية فجر الجمعة 11 نوفمبر 2022 ؟
  • قوات الصوارمي مليشيات وهمية جديدة كتبه د.أمل الكردفاني
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